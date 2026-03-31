40명 선발해 10월까지 운영

취업난과 대인관계 어려움으로 고립·은둔을 선택하는 청년이 늘어나는 가운데 관악구가 도시 텃밭을 활용한 청년 치유 프로그램을 올해도 가동했다.

박준희 관악구청장(가운데)과 청년들이 청년 치유 힐링팜 개장식에서 기념 단체 사진을 찍고 있다. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

관악구(구청장 박준희)는 지난 28일 낙성대동 힐링텃밭에서 '2026년 청년 치유 힐링팜' 개장식을 열었다고 31일 밝혔다. 이는 심리적 효과가 입증된 치유농업 개념을 접목한 프로그램으로, 올해 운영 2년 차를 맞았다.

구에 거주하거나 활동하는 19~39세 청년을 대상으로 참가 신청을 받아 참여 동기·성실성·지속성 등을 종합 평가해 40명을 선발했다. 이들은 10월까지 함께한다.

개장식에는 참여 청년 30여 명이 모인 가운데 텃밭 가꾸기 기초 교육과 첫 모종 심기가 진행됐다. 서울시도시농업센터 멘토들이 초보 경작자들을 곁에서 도왔고, 씨감자와 상추 모종을 처음으로 땅에 심었다.

올해는 작물 재배에 그치지 않고 프로그램을 더 다채롭게 꾸렸다. 도시농업 전문가의 재배·활용법 교육, 청년공간 요리 교실, 관악산 힐링 트레킹, 실내공예 프로그램 등이 예정돼 있다. 인근 독거 어르신들이 '가드닝 헬퍼'로 참여해 청년들과 함께 텃밭을 가꾸는 세대 간 교류도 마련했다.

지난해 참여자 만족도 조사에서는 "텃밭 활동 덕분에 집 밖을 나설 용기를 얻었다"는 반응이 나왔다. 구는 올해 전문가 멘토링과 연계 프로그램을 강화해 청년들의 사회 복귀를 적극 지원한다는 방침이다.

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박준희 구청장은 "청년들이 자연과 교감하고 서로의 마음을 나누는 소중한 연결의 장이 될 것"이라며 "청년들의 삶의 질 향상과 사회적 연결을 지원하는 정책을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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