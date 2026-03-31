4월1일부터 14일까지 2주간 진행

에어컨 필터·엔진오일 교환 할인 등 혜택 제공

KG모빌리티(KGM)가 야외 활동이 늘어나는 봄철을 맞아 차량 안전 운행을 위한 점검 캠페인을 벌인다. 환절기 차량 관리와 황사·미세먼지 대비를 지원한다는 취지다.

KGM 봄 맞이 차량 점검 캠페인. KGM AD 원본보기 아이콘

KGM은 4월1일부터 14일까지 전국 325개 서비스 네트워크에서 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 주요 부품 및 기능 점검을 실시한다고 31일 밝혔다.

주요 점검 항목은 ▲냉각수 및 엔진오일 누유 ▲엔진룸 이물질 제거 및 청소 ▲브레이크 패드 마모 ▲타이어 마모 및 공기압 ▲등화 장치 ▲에어컨 작동 상태 등이다. 전기차 고객을 위해 고전압 배터리, 배터리 관리 시스템, 모터용 냉각수 등 특별 항목 점검도 병행한다.

캠페인 기간 중 에어컨 필터와 엔진오일 교환 시 할인이 적용되며 워셔액 보충 서비스가 제공된다. 또한 순정 액세서리몰에서는 차량용 에어 매트 등 순정 품목 100여개를 할인된 가격에 판매한다.

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KGM은 정비센터 방문이 어려운 고객을 위해 전국 58개 서비스센터에서 차량 수리 픽업 및 딜리버리를 지원하는 '홈 딜리버리 서비스'를 운영하고 있다. 회사 측은 지난 3월부터 '전기차 특별 안전 점검 캠페인'도 함께 시행 중이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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