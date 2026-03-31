[특징주]한화오션, 美 해군 첫 수주 성공에 3%↑

미국 해군 프로젝트를 처음으로 수주한 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 123,500 전일대비 5,300 등락률 +4.48% 거래량 899,615 전일가 118,200 2026.03.31 10:06 기준 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 전 종목 시세 보기 주가가 상승세다.

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31일 오전 9시48분 기준 한화오션은 전 거래일 대비 3900원(3.3%) 오른 12만2100원에 거래됐다.

한화오션 필리조선소와 한화디펜스USA는 선박설계기업 바드 마린 US의 하청업체로 미 해군 차세대 군수 지원한 프로그램에 참여한다. 한화 측은 군수 지원함의 연료 및 물자 재보급, 재무장 능력을 제공한다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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