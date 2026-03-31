유등·실크와 한지 결합… 문화콘텐츠 공동 개발 추진

영호남을 대표하는 역사 문화의 도시인 경상남도 진주시와 전북 특별자치도 전주시가 '대한민국 문화도시' 조성을 위해 손을 맞잡아 주목받고 있다.


진주시와 전주시는 지난 30일 전주시청에서 두 도시 관계자가 참석한 가운데 '대한민국 문화도시 조성 및 문화 교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 두 도시가 보유한 풍부한 문화 자산을 공유하고, 이를 활용해 지역 경제 활성화와 도시 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.


경남 진주시-전북 전주시, 대한민국 문화도시 공동 발전 위한 업무 협약 단체 사진

경남 진주시-전북 전주시, 대한민국 문화도시 공동 발전 위한 업무 협약 단체 사진

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두 도시는 이번 협약으로 ▲문화도시 간 비전 공유 및 정책 협력 ▲공통·특화 문화자원을 활용한 물적·인적 교류 ▲지역 문화예술 단체 및 문화사업체 간 상호 교류 ▲기타 상호 발전과 교류 증진에 관한 사항 등을 추진하기로 했다.

진주시는 교류 사업의 첫 시작으로 6월 전주에서 열리는 '단오 축제'에 실크 등(燈)을 대여·전시해 실크의 아름다움을 알릴 예정이다. 특히 10월 '진주남강유등축제'와 '전주 한지 축제'에는 실크 유등뿐만 아니라 새로 제작할 한지 유등까지 전시해 두 도시의 문화 자산을 널리 알릴 예정이다.


이번 협약은 단순한 교류를 넘어 공동 기획과 협업을 기반으로 실질적인 문화협력 모델을 구축하는 데 의미가 있다. 각기 보유한 전통문화와 문화콘텐츠를 연계·활용해 새로운 문화적 가치를 창출하고 이를 관광과 산업 분야에 접목해 지역경제 활성화를 추진할 계획이다.

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진주시 관계자는 "대한민국 문화도시 조성 사업은 단순한 문화 사업을 넘어 지역경제에 활력을 불어넣을 핵심 동력"이라며, "이번 협약으로 두 도시가 문화 자산의 교류를 활성화하고, 대표 브랜드를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"라고 밝혔다.


영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
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