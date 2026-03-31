올해 2개 지역 선정해 시범 운영

중소벤처기업부는 K-뷰티 경쟁력 확보를 위한 2026년 'K-뷰티 수출 거점'(K-뷰티 통합 클러스터) 육성에 참여할 지방정부를 모집한다고 31일 밝혔다.

인천 영종도 인천국제공항 한 올리브영 매장의 모습. AD 원본보기 아이콘

K-뷰티 수출 거점은 국내 외국인 관광객 접점지에 K-뷰티 지원 정책을 공간·정책적으로 결합해 글로벌 K-뷰티 중심지로 육성하는 사업이다.

지난해 8월, 새 정부 경제 성장전략의 '15대 초혁신경제 프로젝트' 중 하나로 추진된 이후, K-뷰티를 지원하는 관계부처 및 기업 등이 참여한 민관 합동 추진단을 중심으로 추진 방향과 지원전략 등을 마련해 왔다.

올해는 지방정부가 신청한 2개 지역 이내를 선정해 시범 운영할 계획으로, 중기부는 2030년까지 지원 규모를 단계적으로 확대할 예정이다.

중기부는 선정된 지역을 K-뷰티 초기기업의 글로벌 진출 전초기지로 육성한다. 외국인 관광객 등 유동 인구가 많은 지역의 핵심 상권에 K-뷰티 홍보와 체험 그리고 바이어 및 투자자와의 상담 공간을 구축해 수출 초기기업 등의 해외 진출을 촉진하고, 중소·인디 브랜드의 홍보·마케팅을 활성화하는 것이 목표다.

다음으로 지역의 문화·관광 자원과 정부의 글로벌 행사를 결합한다. 한류 행사와 연계한 K-뷰티 글로벌 진출 프로그램을 정례화하고, 민간의 판매 데이터 등을 기반으로 해외 맞춤형 수출전략을 전개한다.

아울러 지역 거점 중심의 K-뷰티 수출지원 체계를 고도화한다. ▲수출규제 통합 정보 창구 및 K-뷰티 맞춤형 기술 컨설팅 도입 ▲해외통관제도 설명회 개최 ▲브랜드와 제조사 간 교류 활성화 등으로 국내 K-뷰티 성장 생태계를 더욱 고도화한다.

AD

지원 방법과 공고에 대한 자세한 내용은 중기부 누리집과 한국중소벤처기업유통원 누리집을 통해 확인할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>