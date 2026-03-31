디스패치 "세 차례 성범죄 전력"

황석희 측 "법적 검토 중"

SNS서 과거 작성글 확산

스타 번역가 황석희 씨를 둘러싼 성범죄 전력 의혹이 제기되며 온라인을 중심으로 논란이 확산하고 있다.

30일 디스패치는 황 씨가 과거 세 차례 성범죄를 저질렀다고 보도했다. 해당 보도를 보면, 그는 2005년 길거리에서 여성들을 상대로 추행 및 폭행을 저질렀으며, 2014년에는 자신의 수강생을 대상으로 준유사강간 및 불법 촬영 등의 범죄를 저지른 것으로 전해졌다. 해당 사건들로 그는 강제추행치상 및 준유사강간 등의 혐의로 기소돼 징역형의 집행유예를 선고받았다는 것이 매체의 설명이다.

번역가 황석희 씨. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

논란이 불거지자 온라인에서는 황 씨가 과거 작성한 것으로 추정되는 글들도 재조명되고 있다. 특히 그가 "사람은 누구나 어느 정도는 유해하다. 나 역시 무해한 사람이 아니다"라는 취지의 글과 함께 "나를 존경하거나 멘토로 삼지 말라. 언젠가 반드시 실망할 날이 온다"는 발언이 주목받고 있다. 또 다른 글에서는 "보잘것없는 번역 인생이지만 내가 좋아하는 일로 성공하겠다. 언젠가 세상을 번역하겠다"는 내용도 공유되며, 그의 과거 인식과 현재 상황을 연결 지어 해석하는 반응이 이어지고 있다.

이 가운데, 성범죄 관련 의혹이 불거지자 황 씨는 같은 날 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 있을 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 밝혔다. 이후 기존 게시물 대부분을 삭제하며 사실상 SNS 활동을 중단한 상태다.

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한편, 영화 '데드풀', '스파이더맨', '보헤미안 랩소디', '웜바디스' 등 다수의 흥행작 번역을 맡으며 이름을 알린 황 씨는 국내 대표 번역가다.

특히 원문을 직역하는 것을 넘어 한국 문화에 맞게 재해석하는 이른바 '초월 번역'으로 큰 호평을 받아왔다. 또한 예능 프로그램 출연과 에세이 출간 등을 통해 대중적 인지도도 쌓아왔다. 그러나 이번 의혹으로 인해 그간 구축해온 이미지에 상당한 타격이 불가피할 것으로 보이며, 향후 활동에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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