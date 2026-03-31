우체국 소포, 네이버로 간편 예약·발송

네이버 플랫폼으로 우체국 소포를 예약·발송(결제)할 수 있는 시스템이 도입된다.

우정사업본부는 우체국 창구접수 등기소포 발송 서비스를 네이버 검색창에서 예약·결제해 이용할 수 있도록 한다고 31일 밝혔다.

우체국 소포 네이버 예약은 이날부터 가능하다. 이를 통해 사용자는 우체국 홈페이지나 앱을 이용하지 않고도, 네이버 검색창에서 '우체국' 또는 '우체국 소포' 등을 검색해 관련 서비스를 이용할 수 있다.

사용자가 네이버 예약을 통해 물품과 받는 사람 등 정보를 입력·결제한 후 우체국을 방문하면, 현장에서 주소지를 기재하는 번거로움 없이 전화번호만으로 물품을 간편하게 소포로 보낼 수 있는 방식이다. 이는 창구 대기시간을 단축하는 등 사용자 불편을 줄이는 역할을 할 것으로 기대된다.

우본은 네이버 예약 서비스 도입을 기념해 오는 5월 말까지 네이버에서 창구 등기 소포를 예약·결제한 사용자에게 서비스 이용 요금의 5%를 할인하는 행사도 진행한다.

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박인환 우본 본부장은 "우본은 앞으로도 국민 편의를 최우선으로 디지털 우정 서비스를 지속해 발굴·확대해 나가겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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