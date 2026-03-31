가정폭력·스토킹 등 대상 피해자 모니터링

경찰이 관계성 범죄 피해자 모니터링을 강화하기 위해 퇴직 경찰관 등을 투입한다.

서울경찰청은 오는 6월부터 11월까지 6개월간 '관계성 범죄 모니터링 지원단'을 운영한다고 31일 밝혔다. 가정폭력·스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄 피해자에 대해서는 사건 처리 이후 지속적인 사후관리와 보호·지원 연계가 중요하지만, 경찰의 업무량 증가로 현장 부담이 가중됐다. 퇴직 경찰관·공무원 등으로 구성한 지원단을 통해 피해자 관리 공백을 줄이겠다는 취지다.

지원단은 관계성 범죄 피해자를 대상으로 정기 모니터링을 실시하는 한편, 필요시 경제·심리·의료 지원 제도와 연계하는 역할을 맡는다. 재가 장애인과 학대 피해 아동과 같은 고위험군에 대해서는 방문 점검도 진행한다.

서울청 관계자는 "퇴직 경찰관의 경험과 전문성을 활용해 피해자 보호 사각지대를 줄이겠다"고 설명했다.

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한편 이번 사업은 인사혁신처의 퇴직 공무원 노하우 플러스 사업 공모를 통해 선정된 것으로, 참가자 모집 공고는 인사혁신처와 서울경찰청 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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