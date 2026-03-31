휴머노이드 로봇 2대 배치

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 103,600 전일대비 1,700 등락률 -1.61% 거래량 15,899 전일가 105,300 2026.03.31 10:06 기준 관련기사 CJ대한통운·대리점연합회, 지속가능 동반성장 위한 상생협약 CJ대한통운, 메를로랩과 위치 측정 기술 개발…물류센터 안전 강화 CJ대한통운, 고가품도 직접 배송한다…특수물류 전문 발렉스와 협업 전 종목 시세 보기 은 4월 3일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 '제16회 국제물류산업대전'에 참가한다고 31일 밝혔다. 전시장을 4개 구역으로 구성, 각각 물류의 두뇌, 몸체, 실현, 경험을 주제로 물류 현장을 체험할 수 있게 마련했다.

CJ대한통운은 4월 3일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 '제16회 국제물류산업대전'에 참가한다고 31일 밝혔다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

인공지능(AI) 코어 존에서는 CJ대한통운 사내 생성형 AI 플랫폼인 릿닷AI(Lit.AI)를 통해 기술 관련 질의응답을 받을 수 있다. 릿닷AI는 방대한 물류 데이터와 노하우를 학습, 센터 레이아웃 설계부터 물류운영 전문상담, 네트워크 운영 현황까지 실시간으로 확인할 수 있다. 물류 의사결정 속도 및 생산성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

휴머노이드 존에는 국내 물류사 중 최초로 현장 실증을 진행한 AI 휴머노이드 로봇 2대가 배치된다. 로봇이 협동해 상품을 집어서 박스에 넣고 완충재를 투입하는 작업을 수행한다. 컨설팅 존에서는 물류 전문가들이 상품별 재고관리 전략 수립, 최적 운송경로 구축, 물류 거점 통합 운영 방식 설계, 친환경 포장을 포함한 차별화된 패키징 방안 등으로 고객 맞춤형 컨설팅을 제안한다.

또 통합배송 브랜드 '오네(O-NE)', 원스톱 풀필먼트 서비스인 '더 풀필', 디지털 미들마일 운송 브랜드 '더 운반'이 소개된다. 고객 상품에 적합한 친환경 포장재 및 완충재를 추천하는 '로이스 오팩(LoIS O'Pack)', 물류센터 온습도 관제 시스템 '로이스 온도(LoIS Ondo)'에 대한 설명도 이뤄진다.

전시회 기간 중에 열리는 세미나에서는 구성용 CJ대한통운 TES물류기술연구소 자동화개발담당이 연사로 참여해 '피지컬 AI로 만드는 물류혁신'이라는 주제로 발표에 나선다.

AD

김정희 CJ대한통운 TES물류기술연구소장은 "피지컬 AI 기술을 선도하고 물류 패러다임을 바꾸고 있다"며 "미래 물류의 지평을 열어 변화하는 고객의 니즈를 충족시키고, 더 나은 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>