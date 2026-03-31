중고거래 사례 다각도 분석

당근은 '2025 당근 분쟁조정 사례집'을 발간했다고 31일 밝혔다.

사례집은 당근 분쟁조정센터가 해결한 실제 분쟁 사례들을 바탕으로 구성됐다. 사건 개요, 양측 주장, 분쟁조정센터의 판단, 조정 결과 등 4가지 구성으로 나눠 각 사례를 정리했다.

당근은 '2025 당근 분쟁조정 사례집'을 발간했다. 당근 AD 원본보기 아이콘

특히 분쟁 상황을 쉽고 직관적으로 파악할 수 있도록 실제 이용자 간 대화 흐름을 재현한 채팅창 일러스트를 수록했다. 이를테면 "설명엔 빨간색이라 적혀 있었는데 핑크색이 왔다"며 환불을 요구하는 구매자와 "보기에 따라 다르다"는 판매자 간의 입장 차이를 확인할 수 있다.

수록된 사례의 유형은 최근 '바로구매' 기능이 전면 도입된 e쿠폰 거래의 분쟁 사례까지 폭넓게 담았다.

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당근 관계자는 "앞으로도 변화하는 거래 트렌드에 맞춰 분쟁 조정 시스템을 고도화하고, 누구나 안심하고 연결될 수 있는 지역 커뮤니티 환경을 만들어 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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