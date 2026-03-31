자립준비청년 지원 '에피소드 카페' 사례 주목

서울 은평구가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 31일 밝혔다. 서울 자치구 중 유일하게 5년 연속 같은 등급을 유지했다.

은평구청사 전경. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

적극행정 종합평가는 전국 243개 지자체를 대상으로 민간 전문가와 국민평가단이 추진 실적을 종합 평가하는 제도다. 은평구는 적극행정 면책보호관 운영과 소송 지원체계 구축, 우수사례 경진대회 및 인센티브를 통한 공직문화 확산, 적극행정위원회 운영 활성화 등 전반에서 고른 평가를 받았다.

특히 자립준비청년 지원사업 '에피소드 카페'가 민관 협업형 적극행정 사례로 눈길을 끌었다. 공공시설을 활용해 청년들에게 일 경험과 소통 공간을 제공하고 자립 역량 강화를 지원한 점이 높은 점수를 받았다.

구는 올해 1월 '적극행정 실행 가이드라인'을 제작·배포하며 공무원이 안심하고 도전하는 조직문화 만들기에도 힘을 쏟고 있다.

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김미경 은평구청장은 "5년 연속 우수기관 선정은 직원들이 주민의 입장에서 책임감을 갖고 적극행정을 실천해 온 결과"라며 "구민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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