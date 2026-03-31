"뷰티메디컬 시장 공략"…아모레퍼시픽, 비올메디컬과 협력

EBD 기술·스킨케어 결합…홈 뷰티 디바이스 공동 개발 추진

전략적 투자까지 단행…시술·홈케어 잇는 통합 솔루션 확대

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 139,800 전일대비 600 등락률 -0.43% 거래량 36,136 전일가 140,400 2026.03.31 10:05 기준 관련기사 [오늘의신상]다크서클 3중 케어…설화수, '윤조아이세럼' 출시 윤아 앞세운 설화수 '윤조 에센스'…구매 고객에 한정판 아이템 증정 챗GPT가 추천한 화장품…아모레몰, 뷰티 커머스 확장 전 종목 시세 보기 은 글로벌 에너지 기반 의료기기 기업 비올메디컬과 뷰티 및 의료기기 분야의 공동 사업 기회를 모색하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 양사는 병·의원 중심의 전문 시술과 일상적인 홈 케어를 아우르는 통합형 뷰티 솔루션 개발에 나설 계획이다.

양사는 비올메디컬의 에너지 기반 장비(EBD) 기술과 아모레퍼시픽의 스킨케어 전문성을 접목해 제품 기획부터 개발, 서비스, 마케팅까지 전반적인 영역에서 협력할 계획이다. 특히 뷰티 디바이스 공동 개발은 물론, 마케팅 및 판매 전략 수립 등 홈 뷰티 디바이스 시장 전반에서 다양한 협업 방안을 함께 검토한다. 아모레퍼시픽은 협력 강화를 위해 비올메디컬에 전략적 투자도 단행했다.

이번 파트너십을 통해 양사는 병·의원 중심의 전문 시술과 일상적인 홈 케어를 아우르는 통합형 뷰티 솔루션 개발에 나선다. 아모레퍼시픽은 피부 과학 기반 연구 역량과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 고기능 스킨케어와 디바이스의 결합 가능성을 확장하고, 비올메디컬은 글로벌 시장에서 축적한 의료·미용기기 기술력과 네트워크를 활용해 협력 범위를 넓힐 방침이다. 이를 통해 양사는 뷰티와 메디컬을 결합한 분야에서 중장기 성장 기회를 확보한다는 전략이다.

아모레퍼시픽 김승환 대표 원본보기 아이콘

김승환 아모레퍼시픽 대표이사는 "아모레퍼시픽은 창업 이래 피부 과학에 대한 오랜 연구와 기술력을 바탕으로 한국의 뷰티 산업을 선도해 왔다"며 "이번 비올메디컬과의 협력을 통해 전문 시술 영역과 일상적인 홈 케어를 잇는 통합 뷰티 솔루션을 선보이고, 글로벌 뷰티·메디컬 시장에서 차별화된 고객 경험을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

이은천 비올메디컬 대표이사 역시 "아모레퍼시픽은 피부 과학과 스킨케어 분야에서 글로벌 경쟁력을 쌓아온 기업으로, 비올메디컬의 의료기기 기술과 만나 시너지를 낼 수 있는 최적의 파트너"라며 "이번 협약을 통해 전문 시술 현장과 소비자 접점을 아우르는 새로운 협업 모델을 공동으로 기획하고, 글로벌 시장에서 뷰티·메디컬 융합 솔루션 가능성을 모색하며 차별화된 고객 경험을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

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한편 비올메디컬은 2009년 설립됐으며, 마이크로니들 RF 기술을 기반으로 한 의료기기를 개발 및 공급하는 회사로 지난해 6월 VIG파트너스가 인수한 바 있다. 미용 의료 분야에서 기술 경쟁력을 꾸준히 강화하고 있으며 대표 제품으로는 실펌엑스(Sylfirm X)를 비롯해 스칼렛, 셀리뉴, 듀오타이트 등이 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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