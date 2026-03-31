최유라·이유리 등 인기 셀럽 참여

내달 1일부터 12일까지 행사



롯데홈쇼핑은 다음 달 1일부터 12일까지 최유라, 이유리 등 인기 셀럽이 참여하는 상반기 최대 쇼핑 행사 '롯쇼페'를 개최한다고 31일 밝혔다.

롯데홈쇼핑, 셀럽 총출동 상반기 행사 ‘롯쇼페' 개최. 롯데홈쇼핑 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 3년 차를 맞은 롯쇼페는 쇼핑 지원금과 경품 추첨 등 풍성한 혜택으로 고객 참여도가 높은 롯데홈쇼핑 대표 행사다. 지난해에는 김창옥 강사의 힐링 토크쇼 '김창옥쇼' 초청권을 증정해 큰 화제를 모은 바 있다. 이번 행사는 셀럽과 함께하는 참여형 프로그램을 강화한 '셀럽처럼 사는 4월' 콘셉트로 기획됐다.

행사는 셀럽픽 애정템 추첨 이벤트 '롯쇼페 왔다 셀럽', 고객 초청 행사 '유유자적 희희낙락', 선착순으로 최대 5만원 쇼핑 지원금 랜덤 지급, 전 상품 12% 적립금 등으로 구성했다. '최유라쇼' '요즘쇼핑 유리네' '최희의 희트템' 등 셀럽 프로그램에서 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 '스와로브스키' '알레시' '로에베' 등 '셀럽픽' 애정템을 증정한다.

또 총 40명(1인 2매)을 선정해 다음 달 24일과 25일 최유라, 이유리, 최희가 함께하는 원데이 클래스에 초청한다. 더불어 행사 기간 총 12억원 규모의 쇼핑 지원금을 지급하고, 방송 상품 구매 시 결제 금액의 12%를 적립금으로 제공한다.

AD

강재준 롯데홈쇼핑 영업본부장은 "상반기 최대 쇼핑 행사 롯쇼페를 올해는 셀럽과 함께하는 고객 참여형 프로그램으로 혜택을 강화해 선보인다"며 "앞으로도 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로모션을 확대해 차별화된 쇼핑 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>