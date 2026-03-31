1400㎡ 규모…이태원 상권과 연계

행정 공간으로만 쓰이던 서울 용산구청 광장이 주민을 위한 쉼터로 바뀌었다. 용산구(구청장 박희영)는 30일 종합행정타운(녹사평대로 150) 2층 야외광장에서 힐링정원 준공식을 열었다고 31일 밝혔다.

박희영 용산구청장이 힐링정원 준공식에서 인사말을 하고 있다. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 2010년 개청 이후 16년이 지난 구청사의 로비와 광장을 개방형 공간으로 바꾸기 위해 추진됐다. 1400㎡ 규모의 야외광장은 노후 보도블록을 교체하고 휴게공간을 늘렸으며 야간 경관조명과 신규 수목도 심었다.

지난 1월 먼저 문을 연 내부 힐링정원은 민원실에 자연 요소를 접목해 주민이 행정 서비스를 이용하면서 쉬어갈 수 있도록 꾸몄다. 지난해 10월 착공 후 약 6개월 만에 모든 공정을 마쳤다.

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구는 힐링정원이 인근 이태원 상권과 연계한 새 명소로 자리잡을 것으로 기대한다. 지난해 12월 준공한 이태원전망대, 같은 해 7월 단장을 마친 녹사평광장과 함께 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여한다는 구상이다. 이날 준공식에는 박희영 구청장과 김성철 구의회 의장, 지역 주민·상인, 해방촌 마을정원사 등 120여 명이 참석했다.

박희영 용산구청장은 “이번 힐링정원 조성은 구민의 삶의 질을 높이고 용산의 가치를 한층 올리는 계기가 될 것”이라며 “공사 기간 불편을 견뎌주신 주민들께 감사드리며, 앞으로도 쾌적한 민원 서비스와 진정한 휴식을 제공하는 공간으로 내실 있게 운영하겠다”고 밝혔다.

박희영 용산구청장과 관계자들이 30일 종합행정타운 힐링정원을 둘러보고 있다. 용산구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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