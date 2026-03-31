허벅지·둔부 등 폭행…학생 3명 피해



인천에서 중학생 선수들을 야구 방망이로 폭행한 야구클럽 감독이 경찰에 붙잡혔다.

31일 연합뉴스에 따르면 인천 서부경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 야구클럽 감독 50대 A씨를 불구속 입건해 검찰에 송치할 방침이다.

A씨는 지난 1월17일 인천시 서구 청라동 야구장에서 훈련 중 야구 방망이로 선수들의 허벅지와 둔부 등을 여러 차례 때려 다치게 한 혐의를 받는다.

피해자는 중학생 야구부원 3명이다. 학생들은 멍이 들거나 부어오르는 피해를 당한 것으로 파악됐다.

A씨는 훈련 중 "맞으니까 잘하더라", "못 하면 때린다" 등의 발언을 한 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 A씨는 "훈련 과정에서 부원들의 집중력을 높이기 위한 행동이었다"는 취지로 진술했다.

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경찰은 A씨의 범행이 인정된다고 보고 조만간 사건을 마무리할 예정이다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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