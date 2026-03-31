이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주]
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이란이 중동 지역 주요 알루미늄 생산 시설을 공격했다는 소식에 국내 알루미늄 관련 기업 주가가 연일 상승세다.
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31일 오전 9시38분 기준 삼아알미늄 삼아알미늄 close 증권정보 006110 KOSPI 현재가 37,800 전일대비 6,850 등락률 +22.13% 거래량 1,748,948 전일가 30,950 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장 [특징주] 삼아알미늄, 美관세 리스크에 日도요타 주요 주주 부각 강세 주가는 전날 대비 22.46% 오른 3만7900원을 기록했다. 조일알미늄 조일알미늄 close 증권정보 018470 KOSPI 현재가 1,585 전일대비 347 등락률 +28.03% 거래량 49,238,886 전일가 1,238 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 [특징주] 조일알미늄, 트럼프 25% 관세 발표에 급등 [특징주]조일알미늄, 롯데 미국 내 최초 양극박 기지…원자재 8배 증설中 (+24.47%), 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 1,800 전일대비 415 등락률 +29.96% 거래량 90,251,423 전일가 1,385 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등 (+28.5%) 등도 모두 급등했다. 알루미늄 공급 차질 우려가 커지면서 수혜를 볼 것이라는 기대감이 쌓인 것으로 풀이된다. 알루미늄은 항공기와 미사일 등 방위 산업의 필수 원자재로 꼽힌다.
주요 외신에 따르면 이란 정예군 이슬람혁명수비대는 지난 주말 아랍에미리트(UAE)의 에미리트글로벌알루미늄(EGA)과 바레인의 알루미늄바레인(ALBA) 등을 공격했다. 혁명수비대는 두 업체의 공장이 미군 및 미국 항공우주 부문과 연계된 산업 시설이라며 자국 철강 시설 공격에 대한 정당한 보복이라고 밝혔다.
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