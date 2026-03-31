강남 접근성이 청약 성패 가른다… 상반기 주목해볼 만한 ‘영통역 우미 린’

- 강남권 핵심 업무지구 접근성에 따라 청약 시장 양극화 뚜렷… 향후 '옥석 가리기' 심화 전망

- 수인분당선영통역초역세권 입지, 강남 접근성 탁월한 주거형 오피스텔 '영통역 우미 린' 눈길

최근 수도권 분양시장에서 '강남 접근성'이 청약 성패를 가르는 절대적인 기준으로 자리 잡고 있다. 주택 시장의 관망세가 짙어지는 가운데, 대한민국 최대 업무지구이자 핵심 인프라가 밀집한 강남권으로 얼마나 빠르게 이동할 수 있는지가 단지의 가치를 결정짓는 핵심 요소로 부각되고 있기 때문이다.

강남 접근성이 우수한 단지로 수요가 몰리는 이유는 명확하다. 직장인들의 출퇴근 피로도를 대폭 줄여 '워라밸(일과 삶의 균형)'을 보장할 뿐만 아니라, 강남권의 수준 높은 상업·문화·의료 인프라를 생활권 내에서 편리하게 누릴 수 있어서다. 특히 부동산 시장의 불확실성이 커질수록 강남 접근성은 집값 하락을 방어하고 향후 환금성을 극대화하는 가장 강력한 '안전판' 역할을 한다.

실제로 강남권 이동이 수월한 단지는 분양 시장의 불확실성을 뚫고 뚜렷한 흥행을 입증하고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 11월 경기 성남시 분당구에서 분양한 '더샵분당티에르원'은 1순위 청약에서 100.45대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 신분당선과 수인분당선 환승역인 정자역이 인접해 강남권 핵심 업무지구로 빠르게 진입할 수 있다는 점이 주효했다는 평가다.

또 지난해 9월, 경기 수원시 영통구에서 분양한 '망포역푸르지오르마크' 역시 수인분당선 망포역을 통한 우수한 강남 접근성을 앞세워 단기간 조기 완판(완전판매)에 성공하며 그 열기를 증명했다.

한 부동산업계 전문가는 "향후 청약 시장에서도 강남 접근성에 따른 옥석 가리기 현상이 더욱 심화할 것으로 전망한다"며 "신규 공급 물량이 줄어들고 분양가가 지속해서 상승하는 기조 속에서 실수요자와 투자자 모두 확실한 미래 가치를 담보하는 강남 직통 노선 보유 단지로 수요가 쏠릴 것"이라고 전했다.

이러한 상황 속, 수도권 핵심 입지에 탁월한 강남 접근성을 갖춘 신규 주거 상품이 분양을 앞둬 시장의 이목이 집중되고 있다. 경기도 수원시 영통구 일대에 조성되는 주거형 오피스텔 '영통역 우미 린'이 그 주인공이다.

이 단지는 수인분당선 영통역과 바로 인접한 초역세권 입지를 자랑한다. 수인분당선을 이용해 수서, 선릉, 압구정로데오 등 강남권 주요 업무 및 상업지구로 환승 없이 편리하게 이동할 수 있어 탁월한 직주근접성을 갖췄다. 향후 인덕원~동탄 복선전철(예정) 개통 시 2개 노선을 품은 '더블역세권'으로 거듭나며 광역 교통망은 한층 강력해질 전망이다.

이에 더해 '영통역 우미 린'은 영일초, 영일중 등 명문 학교를 도보로 통학할 수 있는 안전한 교육 환경을 갖췄다. 특히 경기도수원교육지원청 및 2025년 학교알리미 자료에서 확인되듯, 단지가 속한 영통중학군 2구역은 학업성취도 평가와 특목고 진학률에서 최상위권을 기록하며 학부모들의 검증을 마친 곳이다. 여기에 수원의 대치동으로 불리는 영통 학원가가 인접해 교육 열기가 높은 학부모 수요자들에게 최적의 교육환경을 제공한다.

완성된 생활 인프라도 돋보인다. 홈플러스(영통점) 및 영통 중심상업지구의 다채로운 편의시설을 도보권에서 이용할 수 있다. 여기에 축구장 약 19배 규모(약 13만7,062㎡)에 달하는 영통중앙공원은 물론 반달공원, 영흥숲공원 등 대규모 녹지 공간이 인접해 있어 도심 속에서도 쾌적하고 여유로운 주거 환경을 누릴 수 있다.

아파트 대비 진입 장벽이 낮다. 이곳은 전용 76~119㎡타입의 중대형 오피스텔 상품으로, 청약 통장이 없어도 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하고 재당첨 제한도 없다. 아파트의 경우 대출 규제가 까다로운 반면, 오피스텔은 LTV를 최대 70%까지 적용받을 수 있는 데다 자금조달계획서 제출 의무가 없어 자금 마련 부담이 적고, 실거주 의무 또한 적용되지 않는다.

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한편 '영통역 우미 린'은 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 총 305실 규모로 조성되며 경기도 수원시 영통구 영통동 일원에 조성될 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



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