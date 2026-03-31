지역 축제와 연계 풍성

거문고·판소리 등 매 주말 서울서도

국가유산청과 국가유산진흥원은 다음 달 전국 각지에서 국가무형유산 공개행사를 연다고 31일 밝혔다. 보유자와 보유단체가 전승 기량을 국민에게 선보인다.

제주에서는 두 건의 공개행사가 열린다. 1일에는 바다의 평온과 풍작·풍어를 기원하는 의식인 '제주칠머리당영등굿'이, 11일에는 '성읍마을'에서 제주 사투리 특유의 한과 푸념을 담은 '제주민요' 공개행사가 각각 진행된다.

경남에서는 사천 선진리성 벚꽃축제(3~5일) 기간에 맞춰 4일 '가산오광대' 공개행사가 열린다. 만개한 벚꽃과 탈춤의 흥겨움을 함께 즐길 수 있다. 16~19일에는 의령 홍의장군 축제에서 '한지장 신현세' 시연과 체험 행사가 마련된다.

충남 당진에서는 진달래 꽃잎을 섞어 빚는 전통주 '면천두견주(3~5일)' 행사와 농경 의식의 하나인 '기지시줄다리기(9~12일)' 행사가 잇달아 열린다. 전북에서는 '이리농악(17일·익산)'과 '남원농악(18일·남원)', 전남에서는 '장도장 박종군(23~25일·광양)'과 '제와장 김창대(24~26일·장흥)' 공개행사가 각각 펼쳐진다.

서울 국가무형유산전수교육관 민속극장 풍류에서는 매 주말 공개행사가 이어진다. '거문고산조 이재화(4일)', '판소리 송순섭(17일)', '가야금산조 및 병창 양승희(18일)', '가곡 이동규(24일)', '경기민요 이춘희(25일)' 순으로 진행된다. 국립국악원 우면당에서는 '처용무(12일)', 광화문 의정부지 역사유적광장에서는 '봉산탈춤(12일)', 인사동 KCDF갤러리에서는 '두석장 박문열(10~12일)' 행사도 만날 수 있다.

수도권에서는 인천 '대목장 이광복(17~19일)', 경기 광명 '서도소리 이춘목(4일)', 곤지암 '유기장 이형근(16~18일)', 과천 '줄타기 김대균(25일)', 양주 '양주소놀이굿(26일)', 수원 '경기도도당굿(27일)' 행사가 예정돼 있다.

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자세한 내용은 국가유산진흥원 누리집이나 무형유산팀에서 확인할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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