

이홍희·김형란·박수자의원, 나란히 탈당 출마… 지역 정치 지형 변화 예고



오는 6·3 지방선거를 앞두고 경남 거창군의회 현직 의원 3명이 잇따라 무소속 출마를 선언하며 지역 정치권에 긴장감이 고조되고 있다.

이홍희, 김형란, 박수자 의원은 정당 공천을 받지 않고 선거에 나서겠다는 입장을 분명히 하며 '탈 정당' 기치를 내걸었다.

이들 세 의원은 공통으로 정당 중심 공천 구조에 대한 문제의식을 드러내고 있다.

왼쪽 김향란의원 중앙 이홍희의원 오른쪽 박수자의원 AD 원본보기 아이콘

이홍희 의원은 "지역 현안 해결에 있어 정치적 구속 없이 군민 중심의 판단이 필요하다"고 밝혔고, 김형란 의원은 "복지와 생활 정책을 지속해서 추진하기 위해서는 독립적인 의정활동이 중요하다"고 강조했다.

박수자 의원은 3선 도전에 나서며 "정당이 아닌 군민의 선택으로 평가받겠다"고 밝혔다.

이번 무소속 출마는 단순한 개인 행보를 넘어 지역 정치 구조에 대한 도전으로 해석된다.

정당 공천을 기반으로 한 조직 중심 선거와 인지도 및 의정 성과를 앞세운 개인 중심 선거가 정면으로 맞붙는 양상이 형성됐기 때문이다.

세 후보는 공통으로 생활 밀착형 정책을 전면에 내세우고 있다. 농촌 정주 여건 개선과 인구 유입 대책, 고령화 대응 복지 확대, 소상공인 지원, 군정 감시 기능 강화 등이 주요 공약이다.

특히 박수자 의원은 현장 중심 의정과 군민과의 직접 소통 강화를 핵심 기조로 제시했다.

정치권에서는 이번 선거를 '공천 정치와 민심 정치의 시험대'로 보고 있다. 정당 후보의 조직력과 무소속 후보의 개인 경쟁력이 충돌하는 가운데, 유권자 선택 기준 또한 한층 다양해질 것으로 전망된다.

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현직 의원 3인의 동시 무소속 출마로 선거 구도는 다자 경쟁 체제로 재편될 가능성이 크다. 지역 유권자들이 정당보다 인물과 의정 성과를 얼마나 중시할지가 이번 선거의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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