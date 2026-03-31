중동 전쟁에 따른 지정학적 긴장감 고조로 원·달러 환율이 주간 거래에서 장중 1520원을 돌파했다.

코스피 지수가 장초반 4% 넘게 하락하며 5100선이 붕괴된 31일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 장중 1520원을 넘어서는 등 상승 압력이 이어지고 있다. 2026.3.31 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

31일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.2원 오른 1519.9원으로 문을 열어, 장 초반 1526원선을 오르내리고 있다. 주간 거래에서 1520원을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 이후 17년 만이다.

환율 상승세는 미국과 이란이 강대강 대치를 이어가며 확전 우려까지 나온 영향으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 타격을 미루며 전쟁 장기화 가능성이 제기됐고, 주말 예맨의 친이란 성향 후티 반군이 이스라엘을 향해 미사일을 발사하는 등 전쟁 이후 첫 군사 행동에 나서면서 확전 우려까지 나오고 있다.

이에 간밤 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 종가 기준 배럴당 102.88달러를 기록, 2022년 이후 처음으로 100달러선을 넘어섰다.

민경원 우리은행 연구원은 "현재 시장은 확전 가능성까지 반영하는 분위기"라며 "국제유가를 추종하는 달러화가 상승 탄력을 확보한 만큼 이날 환율 하단도 견고하게 지지를 받을 가능성이 크다"고 말했다. 다만 그는 "환율이 1500원을 상회하며 유입되고 있는 수출 및 중공업체의 대규모 고점 매도 물량이 상단을 두텁게 만드는 요인"이라며 "여기에 당국의 속도 조절을 위한 미세조정 경계도 환율 상승에는 부담 요인"이라고 덧붙였다.

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이날 오전 9시38분 기준 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.61이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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