법조계 동정

류용현 회계사·박인혜 변호사. 태평양 제공 AD 원본보기 아이콘

법무법인 태평양은 조세 분야 대응 역량 강화를 위해 대형 회계법인 출신의 류용현 회계사와 조세심판원 출신의 박인혜 변호사(변호사시험 1회)를 영입했다고 1일 밝혔다.

류 회계사는 대형 회계법인에서 근무하며 국내 주요 대기업을 상대로 세무조사, 세무자문, 경정청구, 조세불복, 구조조정 및 인수합병(M&A) 세무 전략 수립 등을 수행해왔다. 회계사와 세무사 자격을 모두 보유한 실무형 조세 전문가로 평가된다.

박 변호사는 법제처, 기획재정부 세제실, 조세심판원을 거치며 세법 입안과 해석, 조세불복 절차를 두루 경험했다. 기획재정부 세제실 재직 당시 법인세법, 소득세법, 상속세 및 증여세법 개정 작업에 참여했고, 이후 조세심판원 상임심판관실에서 국세·지방세 사건을 담당했다. 박 변호사는 오는 4월 신설 예정인 태평양 '조세 솔루션 센터(Tax Solution Center)'에서 업무를 맡을 예정이다.

AD

태평양은 이번 영입을 통해 정책·실무·분쟁을 아우르는 대응 체계를 한층 고도화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 조무연 조세그룹장은 "복합화되는 조세 리스크에 맞춰 통합 대응 체계를 바탕으로 기업의 의사결정 단계부터 전략적 대응을 지원하겠다"고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>