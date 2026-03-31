중장년·시니어 돌봄 인력 양성

일자리 창출 확대

시니어 케어 전문기업 케어링은 서울시50플러스센터협의회와 중장년·시니어 일자리 창출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

김태성 케어링 대표(왼쪽)와 조한종 서울시50플러스센터협의회 회장이 중장년·시니어 일자리 창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 케어링 AD 원본보기 아이콘

서울시50플러스센터협의회는 서울시 중장년층의 통합적인 복지 증진을 도모하고 상호 교류를 통해 다양한 현안에 대응하기 위해 2018년 출범했다. 중장년층의 인생 후반전을 지원하는 상담, 교육, 사회공헌 일자리, 커뮤니티 운영 등 사업을 수행하고 있으며 서울시 12개 센터가 회원으로 참여해 활동하고 있다.

이번 협약으로 케어링은 서울시50플러스센터협의회와 재취업을 희망하는 중장년층과 시니어를 대상으로 ▲요양·돌봄 분야 직무 교육 및 역량 강화 프로그램 운영 ▲돌봄 일자리 매칭 등을 지원할 예정이다. 중장년·시니어 대상 채용설명회를 공동 개최해 실질적인 고용 연계 성과도 창출할 계획이다.

AD

김태성 케어링 대표는 "돌봄 인력 양성은 요양 서비스의 퀄리티를 높이는 핵심 동력"이라며 "중장년·시니어 인재가 가진 경험과 역량이 현장에서 충분히 발휘될 수 있도록 지속적인 채용과 일자리 연계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>