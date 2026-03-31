향년 94세…탑건, 백 투 더 퓨처 등 출연

한국 전쟁 당시 미 해군 선원으로 참전해

영화 '탑 건', '백 투 더 퓨처' 등에 출연하며 이름을 날린 할리우드 배우 제임스 톨칸이 94세의 나이로 눈을 감았다. 그는 과거 한국 전쟁 당시 미 해군에 복무한 배우이기도 하다.

'할리우드리포터' 등 현지 연예 매체 보도에 따르면, 톨칸의 유족 측 대변인은 톨칸이 지난 27일(현지시간) 자택에서 사망했다고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다. 톨칸의 유족은 아내 파멜리 웰스와 세 명의 조카 딸이 있다.

할리우드 원로배우 제임스 톨칸. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

톨칸은 1931년생으로, 미국 애리조나주 투손에서 고등학교를 졸업한 뒤 미식축구 장학생 전형으로 애리조나 대학에 진학했다.

톨칸은 한국과도 인연이 있다. 미 해군으로 복무하던 당시 한국 전쟁이 발발하면서, 해군 소속 군함 '산도발(Sandoval)'호의 선원으로 참전했기 때문이다. 그러나 단 1년 만에 심장 문제로 전역했다. 이후 아이오와대학교에서 연극학을 전공했고, 뉴욕으로 건너가 연기 수업을 받으며 배우 경력을 시작했다.

톨칸은 1960년대 TV 시리즈 '네이키드 시티'를 통해 배우로 얼굴을 알렸다. 우디 앨런 감독의 영화 '사랑과 죽음'(175), 워런 비티 감독의 '딕 트레이시'(1990) 등에서 열연하며 연기력도 호평을 받았다.

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톨칸은 카리스마 넘치는 배역을 맡아 미국 대중에 친숙하기도 한데, 영화 '백 투 더 퓨처'에서는 고등학교 교장 스트릭랜드 역으로 유명세를 떨쳤다. 미국 유명 배우 톰 크루즈 주연 영화 '탑건'에서도 주인공 매버릭을 질책하는 상관 '스팅어' 톰 자디언 사령관 역으로 관객의 사랑을 받았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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