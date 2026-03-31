최대 10만원 혜택 제공

윤선생은 자사 방문학습 브랜드 윤선생영어교실의 '20주 스마트홈 패키지' 구매자를 대상으로 사은 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

윤선생영어교실 신규 및 기존 회원 모두를 대상으로 하는 이번 이벤트는 패키지 구매 시 4만원을 즉시 할인해 주며, 추후 교재 구매 시 사용할 수 있는 6만원 할인 쿠폰을 추가로 증정한다. 또한, 신규 회원에게는 6만원 상당의 온라인 영어 도서관 '아이들이북' 3개월 이용권을 추가로 제공한다.

20주 스마트홈 패키지 안내 이미지. 윤선생 AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트가 적용되는 '20주 스마트홈 패키지'는 윤선생이 보유한 1200여권의 영역별 교재 중 자녀의 수준과 목표에 꼭 필요한 교재만 선별해 구성할 수 있는 맞춤형 DIY 영어학습 상품이다. 정해진 커리큘럼 순서대로 진행되는 기존 방문학습 프로그램과 달리 학부모와 학생이 전문 교사와의 심층 상담을 통해 학습 교재를 직접 주도적으로 선택할 수 있다.

이 상품은 ▲초등 저학년(1~4학년) ▲초등 고학년(5~6학년) ▲중·고등 과정 등 각 학령기별로 가장 선호도가 높은 핵심 교재 시리즈를 포함하고 있다. 학습자는 취약점이나 집중 보완이 필요한 영역에 따라 ▲파닉스 ▲읽기 ▲쓰기 ▲의사소통 ▲내신 및 시험 대비 ▲문법 중 자신이 원하는 과목을 골라 나만의 패키지를 구매할 수 있다. 학습 기간은 약 5개월 소요되며, 패키지는 메인 교재를 비롯해 워크북, 스마트 오디오 학습 기기, 각종 교구 등으로 구성됐다.

'20주 스마트홈 패키지'에 대한 자세한 내용 확인 및 구매는 윤선생 예스멤버스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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윤선생 관계자는 "우리 아이에게 꼭 필요한 영역만 집중적으로 공략할 수 있는 스마트홈 패키지를 통해 보다 효율적으로 영어 실력을 향상하는 기회가 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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