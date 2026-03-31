정부는 추경을 통해 문화예술과 콘텐츠, 관광 분야에 5800억원가량을 지원한다.

문화예술과 관광 산업이 경기 침체 시 가장 먼저 소비가 위축되는 분야인 만큼, 선제적 대응을 통해 피해를 최소화하겠다는 방침이다. 문화 강국이 이재명 정부의 5대 강국 비전 중 하나인 만큼 경기 침체 위기에도 문화예술, 관광 산업에 대한 투자를 소홀히 하지 않겠다는 의지도 담았다. 정부는 문화예술과 관광 관련 사업체의 경우 매출 10억원 미만의 영세업체의 비율이 90%를 넘는다며 지원이 불가피하다고 강조했다.

정부가 31일 국회에 제출한 추경 예산안에서 영화·공연 할인 등 문화예술·콘텐츠·관광 산업 부문에 약 5800억원을 지원하겠다고 밝혔다. 문호남 기자 munonam@ AD 원본보기 아이콘

우선 소비경기 위축을 막기 위해 영화 관람 시 편당 6000원, 공연 관람 시 편당 1만원을 지원한다. 영화와 공연 관람 할인 지원을 위해 추경 예산을 각각 361억원과 51억원 배정했다.

숙박 분야에도 지원을 확대한다. 1박당 2~3만원 할인 혜택을 제공하기 위해 112억원을 편성했다. 지역 경제 활성화를 위해 추경을 통해 발행되는 숙박 할인 쿠폰 30만 장은 전량 인구감소지역에 배정키로 했다.

문화산업 경쟁력 강화를 위한 재정 지원도 확대된다. 문화예술 사업자를 대상으로 500억원 규모의 저금리 대출을 새로 공급하는 등 K-콘텐츠 및 문화예술 분야 정책금융 지원을 늘리기로 했다. 청년 창업 지원도 강화한다. 신규 청년 콘텐츠 창업 투자를 위해 모태펀드에 500억원을 출자한다. 또 기초예술인이 창작 활동에 전념할 수 있도록 생활안정자금을 320억원 추가 지원할 계획이다.

영화 산업에는 385억원을 추가 투입해 독립영화, 중예산 영화, 첨단 제작 영화 등 유형별로 체계적인 지원을 추진한다. 특히 중예산 영화 지원 대상 범위를 기존 최대 80억원에서 150억원으로 확대한다. 중예산 영화는 독립·예술영화보다 규모가 크고, 대형 상업영화보다 작은 제작비로 흥행성과 작품성을 동시에 겨냥하는 작품을 뜻한다. 정부는 최근 초대형 블록버스터 영화 중심으로 투자가 쏠리면서 투자 양극화가 심화되고 중간 규모 영화 제작이 급감한 점을 고려해 중예산 영화 지원을 확대키로 했다.

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관광 분야에서는 비수도권에 청년 관광두레 200개를 신규 조성해 지역 관광 활성화를 추진한다. 관광두레는 지역 주민이 숙박·식음·체험 등 관광사업체를 직접 창업·운영하도록 지원하는 사업이다. 구성원의 3분의 2 이상이 39세 이하일 경우 청년 관광두레로 인정된다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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