대신자산운용, '월배당·절세' 오피스리츠플러스 ETF 상장

대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 35,200 전일대비 900 등락률 -2.49% 거래량 33,523 전일가 36,100 2026.03.31 10:00 기준 관련기사 대신증권, IRP 10년 연평균 수익률 1위…세전 기준 5.89% 대신증권, RIA 계좌 개설 시 최대 50만원 지원 거래소, ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’ 개최 전 종목 시세 보기 계열사 대신자산운용은 'DAISHIN343 오피스리츠플러스 ETF'를 유가증권시장에 상장한다고 31일 밝혔다.

해당 상품은 프라임 오피스를 기초자산으로 하는 리츠(REITs)에 투자하는 구조로, 개인 투자자도 소액으로 다수의 우량 부동산 자산에 분산 투자할 수 있다.

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ETF는 'KRX 프라임 오피스 리츠 지수'를 기초지수로 삼는다. 오피스 자산 비중이 높은 리츠 가운데 일평균 시가총액 상위 10개 종목으로 구성되며, 기초지수를 그대로 반영하는 완전복제 방식으로 운용된다. 총보수는 연 0.19% 수준이다.

특히 매월 분배금을 지급하는 구조를 채택해 안정적인 현금흐름을 제공하는 것이 특징이다. 기초지수 기준 예상 배당수익률은 연 6% 수준으로 제시됐다.

세제 혜택도 눈에 띈다. 2026년말까지 투자금액 5000만원 한도로 3년동안 발생하는 배당소득에 대해 9.9%의 세율로 분리과세된다. 배당수익률 5%를 가정해 5000만 원을 투자할 경우, 금융소득종합과세 대상자는 약 70만 원 이상의 절세 효과가 발생한다.

국내 오피스 리츠 시장 역시 성장세를 이어가고 있다. 2020년 3종목에 불과했던 오피스 리츠는 2025년 말 기준 11종목으로 증가했으며, 추가 상장도 예정돼 있다.

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이재우 대신자산운용 전무는 "월 단위 현금흐름과 절세 혜택을 동시에 고려하는 투자자에게 적합한 상품"이라며 "프라임 오피스 중심 리츠를 통해 안정성과 배당 매력을 함께 제공할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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