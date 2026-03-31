최가온·김상겸·유승은 특별 포상

대한스키·스노보드협회 후원 2030년까지 연장

신한금융그룹이 2026 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽에서 역대 최고 성적을 거둔 대한민국 스키·스노보드 메달리스트들을 초청해 격려했다. 설상 종목에서 금·은·동메달이 모두 나온 데 맞춰 포상금을 전달하고 대한스키·스노보드협회 후원도 2030년까지 연장하기로 했다.

신한금융그룹은 지난 27일 오후 서울 중구 신한카드 본사에서 2026 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽에서 역대 최고 성적을 거둔 대한민국 스키·스노보드 메달리스트들을 초청해 축하와 격려의 시간을 가졌다고 31일 밝혔다. 이날 행사에 참석한 (사진 왼쪽)진옥동 신한금융그룹 회장과 최가온 선수가 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

31일 신한금융그룹은 지난 27일 오후 서울 중구 신한카드 본사에서 동계올림픽 설상 종목 메달리스트들을 초청해 축하와 격려의 시간을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에는 대한민국 설상 종목 사상 첫 금메달을 획득한 여자 스노보드 하프파이프의 최가온 선수와 남자 스노보드 평행대회전 은메달리스트 김상겸 선수, 여자 스노보드 빅에어 동메달리스트 유승은 선수가 참석했다. 신한금융은 이번 올림픽 성과를 기념해 선수들에게 특별 포상금을 전달했다.

신한금융은 이와 함께 2015년부터 이어온 대한스키·스노보드협회 후원을 2030년까지 연장하기로 했다. 올해부터는 신한카드도 국가대표팀 후원에 새롭게 참여해 그룹 차원의 지원을 한층 강화할 계획이다.

이번 성과는 신한금융이 장기간 추진해 온 설상 종목 지원의 결실이라는 점에서 의미가 있다는 평가다. 특히 금메달리스트 최가온 선수는 2023년부터 진행된 '신한 루키 스폰서십'을 통해 성장한 대표 사례로, 유망주 발굴부터 국제 무대 성과 창출까지 이어지는 육성 체계의 성과를 보여줬다.

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신한금융은 현재 스키·스노보드와 유도, 스포츠클라이밍 등 총 8개 종목 국가대표팀을 후원하고 있다. 또 신한 루키 스폰서십을 중심으로 선수 성장 단계부터 국제 무대 진출까지 연계 지원하는 스포츠 육성 모델을 운영 중이다. 진옥동 신한금융 회장은 "고된 훈련과 부상을 극복하고 대한민국 설상 스포츠의 새로운 역사를 만들어낸 선수들이 매우 자랑스럽다"며 "신한금융은 앞으로도 유망주 발굴부터 세계 무대 성과 창출까지 이어지는 체계적인 지원을 통해 대한민국 스포츠 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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