[특징주]리센스메디컬, 코스닥 상장 첫날 218%↑

리센스메디컬 리센스메디컬 close 증권정보 394420 KOSDAQ 현재가 30,050 전일대비 19,050 등락률 +173.18% 거래량 7,419,746 전일가 2026.03.31 10:00 기준 전 종목 시세 보기 이 코스닥 상장 첫날 200% 넘는 급등세를 보이고 있다.

31일 오전 9시15분 현재 리센스메디컬은 공모가(1만1000원) 대비 218.18% 오른 3만5000원에 거래되고 있다.

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리센스메디컬은 지난 9일부터 13일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1352.63대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망공모가 밴드(9000~1만1000원) 상단인 1만1000원으로 확정됐다. 뒤이어 19~20일 진행된 일반 청약에서는 2097.68대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 4조380억원이 모였다.

2016년 설립된 리센스메디컬은 의료 현장의 미충족 수요를 반영해 정밀 냉각 기술을 자체 개발한 의료기기 기업이다. 극저온 냉매의 온도를 고속으로 제어해 목표 부위를 신속하게 원하는 온도로 낮추는 기술을 바탕으로 피부과, 안과, 동물 의료 등 다양한 분야에 냉각 솔루션을 제공하고 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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