내달 8일 쿠팡이츠 기프트카드 출시

쿠팡이 실물 기프트카드를 전국 세븐일레븐 매장에서 단독 판매한다고 31일 밝혔다. 쿠팡이 실물 기프트카드를 판매하는 것은 이번이 처음이다.

음식 배달 서비스인 쿠팡이츠 기프트카드는 다음 달 8일 출시한다. 최소 1만원부터 최대 30만원 사이에서 1000원 단위로 금액을 설정한 후 구매할 수 있다.

쿠팡, 편의점 세븐일레븐서 ‘실물 기프트카드’ 단독 론칭. 쿠팡 AD 원본보기 아이콘

이번 오프라인 출시는 실물 기프트카드 형태로 선물을 전달하고자 하는 고객들의 의견을 반영해 이뤄졌다. 고객이 상황에 맞춰 모바일 메신저뿐만 아니라 오프라인에서도 기프트카드를 쉽게 선택해 전달할 수 있도록 접근성을 높였다.

쿠팡 기프트카드의 가장 큰 특징은 구매할 수 있는 상품과 서비스의 선택 폭이 넓다는 점이다. 수백만 개에 달하는 로켓배송 상품은 물론, 럭셔리 뷰티 서비스 '알럭스(R.LUX)', 엄선된 신선식품 '프리미엄 프레시', 쿠팡이츠 배달 음식까지 쿠팡의 다양한 서비스를 이용할 수 있다. 기프트카드 금액은 쿠팡 앱에서 쿠팡캐시로 손쉽게 전환해 사용할 수 있으며, 유효기간은 등록 후 5년이다.

앞서 쿠팡은 지난해 9월 e-기프트카드를 카카오 선물하기에 입점하고 기업 대상(B2B) 판매 채널을 확대한 바 있다. 현재 카카오 선물하기 내 쿠팡 e-기프트카드 만족도는 98~100% 수준을 기록 중이며, 쿠팡 앱 내에서도 약 4만개의 별점 5점 리뷰가 누적됐다. 또한, 기업 간 거래(B2B) 채널을 통해서도 수요가 지속되고 있다. 주요 금융사, 통신사 등 다양한 기업들이 임직원 복지 및 마케팅 프로모션 용도로 대량 구매하며 활용 범위를 넓히고 있다.

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쿠팡 관계자는 "온라인을 넘어 오프라인 공간에서도 고객들이 편리하게 기프트카드를 구매해 전달할 수 있도록 세븐일레븐과 협력해 실물 카드를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객의 목소리를 반영해 선택의 폭을 넓히고 쇼핑 편의를 높이는 다양한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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