기아 'EV9' "최고의 3열 전기차" 극찬

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 146,500 전일대비 5,000 등락률 -3.30% 거래량 415,091 전일가 151,500 2026.03.31 10:00 기준 관련기사 기아 '하모니움' 탈북 청소년 자립 역량 강화 지원 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 는 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) 'EV9'이 해외에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 입증하고 있다고 31일 밝혔다.

기아 '2026 EV9'. 기아 AD 원본보기 아이콘

독일 유력 자동차 전문 매체 '아우토빌트'가 최근 실시한 전기차 비교 평가에서 'EV9 GT'는 총점 583점을 획득, 볼보의 플래그십 전기차 EX90(565점)을 18점 차로 제치고 1위를 차지했다.

EV9 GT는 508마력의 강력한 성능을 바탕으로 한 파워트레인과 800V 고전압 시스템의 우수한 충전 편의성, 넉넉한 공간 활용성 등 주요 항목에서 볼보 EX90를 앞섰다. 이는 아우토빌트 비교 평가에서 지난해 5월 EV9 GT-line이 볼보 EX90 트윈 모터 AWD를 상대로 거둔 승리에 이어 고성능 모델에서도 경쟁력을 다시 한번 인정받은 것으로, 기아 전동화 기술력이 세계 최고 수준임을 보여준다.

또 최근 캐나다 토론토에서 열린 '2026 캐나다 국제 오토쇼'에서 EV9은 '2026 캐나다 올해의 전동화 유틸리티 차량'으로 선정됐다. 심사위원단은 "세련된 스타일과 강력한 성능, 가격 경쟁력까지 갖춘 최고의 3열 전기차"라고 극찬했다.

영국 자동차 매체 '왓 카(What Car?)'가 주관하는 '2026 왓 카 어워즈'에서는 '최고의 7인승 전기 SUV'로 선정되며 유럽 시장에서의 경쟁력을 재확인했다.

미국 시장에서도 독보적 성과를 거두고 있다. 미국 유력 자동차 전문지 '카 앤 드라이버'의 '2026 에디터스 초이스 어워즈'에서 EV9은 '중형 전기 SUV' 부문 최고 모델로 선정된 데 이어, 자동차 전문 평가 웹사이트 '카즈닷컴'의 '2026 최고의 차 어워즈' 및 '2026 전기차 톱 픽'까지 휩쓸었다.

켈리 블루 북의 '2026 베스트 바이 어워즈'와 '2026 최고의 고객가치상'까지 석권하며 북미 주요 매체의 호평을 싹쓸이했다.

안전성 측면에서도 세계 최고 수준의 경쟁력을 입증했다. EV9은 2025 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 평가에서 최고 등급인 'TSP+(톱 세이프티 픽 플러스)'를 획득한 것은 물론, 유럽의 신차 안전도 평가 프로그램인 '유로 NCAP(Euro NCAP)'에서도 최고 등급인 별 다섯 개(★★★★★, 2023 기준)을 획득했다.

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기아 관계자는 "EV9이 고성능 주행 감성부터 실용성, 안전성에 이르기까지 자동차가 갖춰야 할 모든 부문에서 세계적인 인정을 받고 있다"며 "혁신적인 기술과 차별화된 상품성을 바탕으로 글로벌 전동화 시장을 선도하는 플래그십 SUV의 위상을 지켜나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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