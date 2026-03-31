유럽 최대 화물 항공사, 인천공항 신규 취항

마틴에어카고, 반도체 등 고부가가치 화물 중심

주 3회 운항… 연간 1만6000t 물동량 기대

인천국제공항에 유럽 최대 화물 항공사인 마틴에어카고가 신규 취항한다. 반도체와 의약품 등 고부가가치 화물 운송을 통해 인천공항의 물류 경쟁력을 높인다는 구상이다.

인천국제공항공사는 유럽 화물 항공사 마틴에어카고(Air France-KLM Martinair Cargo)가 인천~암스테르담 노선 운항을 시작했다고 31일 밝혔다. 마틴에어카고는 에어프랑스-KLM 그룹 소속 화물 항공사로 암스테르담 스키폴 공항을 거점으로 전 세계 310여개 목적지에 화물 운송 서비스를 제공하고 있다.

이번 노선에는 B747-400 화물기가 투입되며 주 3회 운항한다. 홍콩을 포함한 순환 운항 스케줄을 통해 유럽과 동북아시아를 연결하는 화물 네트워크를 강화할 것으로 기대된다. 주요 운송 품목은 반도체 장비, 의약품, 항공우주 부품 등 고부가가치 및 특수 화물이다. 공사는 이번 취항으로 연간 약 1만6000t의 물동량이 신규 창출될 것으로 보고 있다.

인천공항공사는 이날 새벽 화물터미널에서 신규 취항 행사를 열고 마틴에어카고의 첫 비행편 도착을 기념했다. 행사에는 공사와 항공사 관계자 10여명이 참석해 운항 개시를 축하했다.

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김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 "마틴에어카고 취항은 글로벌 항공 화물 시장에서 인천공항의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이며 "신규 화물 노선 유치를 통해 항공 물류 역량을 강화하겠다"고 말했다.한편 인천공항 화물 물동량은 지난해 295만4000t을 기록하며 국제 화물 기준 세계 3위를 달성했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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