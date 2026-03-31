"또 떨어지네…오늘 얼마나 빠질까" 마이크론 추락하자 삼전·하닉 동반 약세[특징주]

미국 메모리 반도체 기업 마이크론 주가가 10% 급락하면서 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 169,800 전일대비 6,500 등락률 -3.69% 거래량 12,695,723 전일가 176,300 2026.03.31 09:59 기준 관련기사 지정학 리스크 속 과도한 우려…4월 증시 반등 기대 전쟁에 시장 요동쳐도 GO! GO!…증권사 보고서 87% 목표가↑ 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 819,500 전일대비 53,500 등락률 -6.13% 거래량 2,092,253 전일가 873,000 2026.03.31 09:59 기준 관련기사 지정학 리스크 속 과도한 우려…4월 증시 반등 기대 전쟁에 시장 요동쳐도 GO! GO!…증권사 보고서 87% 목표가↑ 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 가 약세를 보이고 있다.

31일 9시10분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 4.37%(7700원) 내린 16만8600원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 6.53%(5만7000원) 내린 81만6000원에 거래되고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.50포인트(0.11%) 오른 45216.14에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 25.13포인트(0.39%) 밀린 6343.72, 나스닥 종합지수는 153.72포인트(0.73%) 떨어진 20794.64에 마감했다.

특히 마이크론(-9.88%), 샌디스크(-7.04%), 인텔(-4.50%), AMD(-2.95%) 등 주요 반도체 기업 주가가 일제히 하락하면서 필라델피아 반도체지수는 4.23% 하락했다.

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서상영 미래에셋증권 연구원은 "최근 D램 현물 가격이 하락하는 등 반도체칩 상승 지속 여부가 불안을 준 가운데 분기 말 리밸런싱 이슈도 부담이 됐다"며 "가트너가 올해 글로벌 PC 및 스마트폰 출하량 전망치를 기존 -9.2%에서 -14.8%로 크게 하향 조정한 점도 부담이 됐다"고 밝혔다. 이어 "D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 가격 급등으로 가격이 상승하자 소비자들이 구매를 미루는 등 시장 전체에 부정적인 순환이 형성됐다"며 "향후 반도체 수요 둔화 가능성을 높이며 관련 기업 하락으로 작용했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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