코빗, KG파이낸셜과 디지터자산 결제 서비스 구축 추진
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국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 디지털자산을 실생활 결제에 활용할 수 있는 연계 결제 서비스 구축에 나선다.
오세진 코빗 대표(왼쪽에서 다섯번째)와 유승용 KG파이낸셜 대표(왼쪽에서 네번째) 등 양사 관계자들이 30일 오후 서울 KG파이낸셜 본사에서 열린 업무 협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 코빗
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코빗은 종합결제 서비스 기업 KG파이낸셜과 디지털자산 결제 서비스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 31일 밝혔다.
이 서비스로 거래소와 카드·PG 기반 결제 인프라를 결합해 디지털자산 결제 생태계를 구현하려는 구상이다.
이번 협력의 핵심은 디지털자산을 활용한 충전-결제 구조 구축이다. 코빗은 디지털자산 보유자가 결제 가맹점에서 스테이블 코인 등으로 결제 시 필요한 수량만큼 디지털자산을 매도하는 역할을 한다. KG파이낸셜은 코빗을 통해 현금화된 금액을 모빌카드에 충전하고 전국 340만 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있도록 지원한다.
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코빗 관계자는 "디지털자산을 보다 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "디지털자산과 실생활 결제를 연결하는 새로운 사용자 경험을 제공하겠다"고 말했다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
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