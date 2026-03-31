국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 디지털자산을 실생활 결제에 활용할 수 있는 연계 결제 서비스 구축에 나선다.

오세진 코빗 대표(왼쪽에서 다섯번째)와 유승용 KG파이낸셜 대표(왼쪽에서 네번째) 등 양사 관계자들이 30일 오후 서울 KG파이낸셜 본사에서 열린 업무 협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 코빗 AD 원본보기 아이콘

코빗은 종합결제 서비스 기업 KG파이낸셜과 디지털자산 결제 서비스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 31일 밝혔다.

이 서비스로 거래소와 카드·PG 기반 결제 인프라를 결합해 디지털자산 결제 생태계를 구현하려는 구상이다.

이번 협력의 핵심은 디지털자산을 활용한 충전-결제 구조 구축이다. 코빗은 디지털자산 보유자가 결제 가맹점에서 스테이블 코인 등으로 결제 시 필요한 수량만큼 디지털자산을 매도하는 역할을 한다. KG파이낸셜은 코빗을 통해 현금화된 금액을 모빌카드에 충전하고 전국 340만 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있도록 지원한다.

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코빗 관계자는 "디지털자산을 보다 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "디지털자산과 실생활 결제를 연결하는 새로운 사용자 경험을 제공하겠다"고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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