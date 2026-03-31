미래에셋생명은 서울 여의도 본사에서 '2026년 내부통제 매니저 워크숍'을 지난 25일 개최했다고 31일 밝혔다.

미래에셋생명이 지난 25일 서울 여의도 본사에서 개최한 2026년 내부통제 매니저 워크숍 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 미래에셋생명 AD 원본보기 아이콘

내부통제 매니저 워크숍은 금융소비자보호를 위한 내부통제 매니저의 역할과 책임감 등에 대해 공감대를 형성하고 내부통제 체계 안정화를 위한 전사적 협업 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

이번 워크숍에는 2026년 부서별 금융소비자보호 내부통제 매니저들과 소비자보호팀이 참석했다. 고객 불편사항을 적극 해결하고 고객이 회사를 신뢰할 수 있는 고객 가치 실현 확립을 위해 금융소비자보호 내부 통제 매니저의 역할 특강 및 사례 발표 등이 진행됐다.

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워크숍에 직접 참석한 김재식 미래에셋생명 대표이사 부회장은 "금융소비자에 대한 신뢰는 작은 실천에서 시작되는 만큼 각 현장에서의 책임 있는 판단과 행동이 무엇보다 중요하다"며 "내부 구성원 모두 소비자중심경영을 일관되게 실행해 나갈 때 지속 가능한 소비자 보호 체계가 구축될 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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