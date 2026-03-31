'마마 어워즈', 11월 교세라 돔 오사카서 개최

CJ ENM, 이틀간 릴레이 시상식

'음악 연대의 힘' 주제로 확장 프로그램 예고

CJ ENM은 올해 '마마 어워즈'를 11월 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 연다고 31일 밝혔다. 엠넷플러스 등 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계할 계획이다.

올해 시상식은 'Music Makes ONE(음악으로 연대하는 힘)'을 핵심 가치로 내세운다. 이 기조 아래 본 시상식 외에도 온·오프라인을 아우르는 글로벌 팬 참여 프로그램을 준비 중이다.

'마마 어워즈'는 1999년 Mnet '영상음악대상'으로 출발해 2009년 대한민국 최초의 아시아 음악 시상식으로 도약했다. 2022년 리브랜딩으로 글로벌 입지를 다졌으며, 2024년에는 K팝 시상식 최초로 미국 로스앤젤레스(LA)와 일본 오사카에서 잇달아 무대를 열었다. 지난해에는 아시아 최대 콘텐츠 시상식인 AACA(Asian Academy Creative Awards)에서 최우수 종합 엔터테인먼트 프로그램상을 받았다.

AD

CJ ENM 관계자는 "27년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 마마 어워즈만이 보여줄 수 있는 볼거리와 새로운 연계 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>