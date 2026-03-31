[오늘의신상]유자·사과·오렌지향 가득 한 잔…가볍게 즐기는 '순하리'

롯데칠성음료 '순하리 유자진'·'상그리아진' 출시

과실탄산주 500㎖ 캔 신제품

롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 113,400 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 6,198 전일가 113,700 2026.03.31 09:58 기준 관련기사 비싼 물맛? 저렴해도 괜찮아…매출 꺾인 생수 1위 흔들리는 생수 시장…'전통 강자' 삼다수, 10년여만에 첫 매출 감소 가벼워진 아이시스…플라스틱 배출량 7.8% 감축 전 종목 시세 보기 음료가 과실 탄산주 신제품 '순하리 유자진', '순하리 상그리아진'을 출시했다고 31일 밝혔다.

이번에 선보이는 순하리 유자진은 전남 고흥산 통유자를 동결 침출해 유자의 진한 향이 특징적인 제품이다. 알코올 도수는 4.5도이며 유자잎을 연상하는 녹색 바탕에 노란색 유자 열매의 이미지를 강조했다.

통사과와 통오렌지를 함께 동결 침출한 순하리 상그리아진은 와인의 풍미에 두 가지 과일의 맛이 더해진 복합적인 맛과 향의 제품으로 알코올 도수는 7도이다.

순하리 유자진, 순하리 상그리아진 모두 500㎖ 캔 제품으로 선보이며, 할인마트와 편의점 등에서 판매될 예정이다.

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롯데칠성음료 관계자는 "과실 탄산주의 성장세에 맞춰 '순하리진' 브랜드를 재정비하고 제품 라인업을 강화하면서 주류시장에서 성장세를 보이는 과실 탄산주와 같은 RTD 주류에 대한 다양한 마케팅을 선보일 예정"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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