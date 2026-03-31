아내 시신 가방에 담아 묘지 배수로 유기 시도

서울 서초구에서 아내를 살해하고 시신을 유기하려던 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


서울 서초경찰서는 살인 및 사체유기미수 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 31일 밝혔다.

서울 서초경찰서 로고. 서울 서초경찰서

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경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 11시20분께 서초구의 한 아파트에서 아내 B씨를 살해한 뒤 시신을 가방에 넣어 충북 음성군의 한 묘지 배수로에 유기하려 한 혐의를 받는다.


경찰은 'B씨와 연락이 닿지 않는다'는 유족의 신고를 받고 출동해 같은 날 오후 5시께 음성군에서 A씨를 검거했다.

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경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.


박재현 기자 now@asiae.co.kr
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