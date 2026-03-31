윤조에센스 기술력을 눈가로

4월부터 판매

설화수가 대표 제품 윤조에센스의 기술력을 눈가 피부로 확장한 신제품 '윤조아이세럼'을 선보인다고 31일 밝혔다.

이번 신제품은 노화 징후가 가장 먼저 나타나는 여린 눈가 피부를 위해 개발된 아이 전용 세럼이다. 설화수는 30년 가까이 쌓아온 윤조에센스의 자생력 노하우를 눈가 영역에 집약함으로써 다크서클(dark circle)부터 아이백(eye bag)까지 복합적인 눈가 노화 고민을 정교하게 해결하는 솔루션을 완성했다.

설화수 윤조아이세럼 연출 이미지. 설화수 앰버서더 임윤아. 아모레퍼시픽 AD 원본보기 아이콘

특히 이 제품은 칙칙한 눈가의 주요 원인인 다크서클을 3중으로 케어하는 동시에, 탄력 저하로 발생하는 복합적인 눈가 노화 메커니즘까지 근본적으로 개선하는 것이 특징이다. 설화수의 핵심 원료인 500시간 숙성 인삼 유래 성분 '인삼 림파낙스™'에 눈가 수분 순환을 돕는 '진생카페인™'을 결합해 눈가 피부 컨디션을 끌어올린다.

인체적용시험 결과, 첫 사용 직후부터 다크서클이 개선되는 효과를 보였으며, 4주 사용 시 눈두덩과 눈밑 탄력이 각각 개선되는 것으로 확인됐다. 이를 통해 어둡고 처진 눈가를 밝고 탄탄한 상태로 가꿔준다.

사용감과 편의성에도 혁신을 더했다. 제품 자체만으로도 즉각적인 쿨링감을 선사하며, 낮은 열전도율을 가진 '세라믹 마사저'와 함께 사용할 경우 눈가 온도를 일시적으로 5°C 낮춰 눈가 붓기를 효과적으로 완화한다. 환경적 지속가능성을 고려해 본품과 리필형도 동시에 출시했다. 사용을 마친 본품의 세라믹 어플리케이터를 리필제품과 결합해 재사용할 수 있도록 설계해 고객 편의성과 친환경 가치를 모두 잡았다.

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 139,700 전일대비 700 등락률 -0.50% 거래량 33,993 전일가 140,400 2026.03.31 09:58 기준 관련기사 "뷰티메디컬 시장 공략"…아모레퍼시픽, 비올메디컬과 협력 윤아 앞세운 설화수 '윤조 에센스'…구매 고객에 한정판 아이템 증정 챗GPT가 추천한 화장품…아모레몰, 뷰티 커머스 확장 전 종목 시세 보기 설화수 관계자는 "윤조아이세럼은 설화수의 베스트셀러인 윤조 라인의 명성을 잇는 차세대 아이 케어 제품"이라며 "현대인의 눈가 고민인 다크서클과 탄력 저하를 근본적으로 해결해 더욱 생기 있고 또렷한 눈가 인상을 선사할 것"이라고 말했다.

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설화수의 신제품 '윤조아이세럼'은 오는 4월부터 아모레퍼시픽 공식 온라인몰, 설화수 플래그십 스토어, 전국 주요 백화점 및 면세점에서 판매한다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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