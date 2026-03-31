잡코리아, AI 기반 통합 채용 솔루션 ‘하이어링 센터’ 오픈

채용 전 과정 통합 운영

AI 기반 인재 탐색·추천

잡코리아는 인공지능(AI) 기능을 탑재한 통합 채용 솔루션 '하이어링 센터'를 오픈했다고 31일 밝혔다.

하이어링 센터는 기업 채용 운영 효율화를 위해 채용 전 과정을 하나의 환경에서 운영할 수 있는 것이 특징이다. 채용 공고 등록부터 지원자 관리, 커뮤니케이션, 운영 관리까지 전 과정을 하나의 인터페이스에서 처리할 수 있도록 설계됐다.

기존에 분산돼 있던 채용 기능을 하나로 통합해 기업의 채용 운영을 하나의 흐름 안에서 관리할 수 있는 '채용 운영 허브' 역할을 한다는 설명이다. 특히 복수의 채용 담당자가 함께 협업할 수 있는 워크스페이스 형태로 운영되며 공고별 지원자 리스트 확인, 채용 진행 단계 관리, 지원자 커뮤니케이션, 일정 관리, 보고서 확인 등 채용 운영 전반에 필요한 기능을 통합 제공한다.

또한 AI 기반 자동 공고 생성 기능을 통해 기업은 보다 손쉽게 채용 공고를 작성할 수 있으며, 반복적인 업무 부담을 줄이고 채용 운영의 생산성 향상을 지원한다. 이번 하이어링 센터에는 잡코리아가 자체 개발한 AI 기반 '탤런트 에이전트(Talent Agent)' 기능도 일부 반영됐다. 탤런트 에이전트는 채용 담당자의 의도를 자연어 대화를 통해 이해하고, 공고에 내재된 요구사항과 맥락을 분석해 적합한 후보자를 제안하는 AI 채용 지원 기능이다. 기존 키워드 검색 중심의 인재 탐색 방식에서 벗어나, 채용 맥락을 기반으로 후보자를 추천하고 추천 이유까지 함께 제시함으로써 보다 정교한 채용 의사결정을 지원한다.

잡코리아는 향후 해당 기능을 포함한 AI 기반 채용 지원 영역을 지속적으로 고도화하는 한편, 서비스 간 연계를 통해 통합 채용 환경을 확장해 나갈 계획이다.

AD

정승호 잡코리아 최고제품책임자(CPO)는 "채용 환경이 빠르게 변화하면서 기업의 채용 방식 역시 보다 효율적이고 정교한 방향으로 진화하고 있다"며 "하이어링 센터를 중심으로 다양한 채용 서비스를 유기적으로 연결해 기업의 채용 운영 부담을 줄이고 보다 효과적인 인재 확보를 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>