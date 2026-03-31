정관 변경 안건 의결

5월8일 주총서 결정

국내 최대 컨테이너 선사 HMM이 본사 부산 이전 절차에 본격 착수했다. 노조는 이를 저지하기 위해 총파업까지 예고하며 강경 투쟁에 나섰다.

부산항에 HMM 컨테이너선이 정박돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

31일 노조에 따르면 HMM HMM close 증권정보 011200 KOSPI 현재가 19,330 전일대비 220 등락률 -1.13% 거래량 427,733 전일가 19,550 2026.03.31 09:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HMM, 연료비 상승에 단기 실적 개선 기대" "국내 선박 8척 호르무즈 해협 내 위치…장기운송 불가능 매출 줄듯" HMM, 창립 50주년 기념식 "글로벌 톱티어 선사로 항해 시작" 전 종목 시세 보기 은 전날 이사회를 열고 정관 변경의 건, 임시주주총회 개최의 건을 의결했다.

HMM 정관은 본점 소재지를 서울에 둔다고 규정하고 있는데, 이를 부산으로 변경하는 안건을 의결한 것이다.

오는 5월8일 열리는 임시주주총회에서 해당 안건에 대한 표결 절차가 진행된다. 다만, HMM의 최대주주인 산업은행(35.42%)과 한국해양진흥공사(35.08%)가 70% 이상의 지분을 보유하고 있어 부산 이전 가능성은 매우 커졌다는 분석이다.

HMM 부산 이전은 이재명 대통령의 대선 공약으로 해양수산부를 포함한 정부가 국정과제로 추진하고 있다.

AD

정성철 HMM 노조 지부장은 통화에서 "5월8일 임시주주총회가 열리기 전까지도 협의의 시간은 남아있지만, 잘 안 된다면 총파업을 진행해야 할 것 같다"며 "해양수산부 장관이 노사 협의를 지켜보겠다더니 그대로 강행한 것도 문제"라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>