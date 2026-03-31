4월 1일 방문포장 주문시 50% 할인

도미노피자는 SK텔레콤(SKT) T멤버십 고객을 대상으로 '티 데이(T day)' 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.


이번 프로모션은 다음 달 1일 하루 동안 진행되며, SKT T멤버십 회원이 도미노피자 자사 앱을 통해 방문 포장 주문을 하면 50% 할인 또는 적립 혜택을 받을 수 있다. 혜택은 2만5000원 이상 4만5000원 이하 주문에 적용된다.

도미노피자 제공.

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프로모션을 활용하면 도미노피자가 최근 선보인 봄 신제품 '아메리칸 클래식 피자' 2종을 절반 가격에 구매할 수 있다.

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도미노피자 관계자는 "4월 첫날 T멤버십 고객을 대상으로 할인 혜택을 마련했다"며 "이번 프로모션을 통해 다양한 메뉴를 합리적인 가격에 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
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