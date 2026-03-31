전 임직원 메시지 통해 미래 성장 기반 강화 제시

포스코그룹이 창립 58주년을 맞아 전 임직원에게 기념사를 발송하고 위기 극복과 지속 성장 의지를 강조했다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코그룹 AD 원본보기 아이콘

포스코그룹은 31일 장인화 회장 명의의 창립 58주년 기념사를 통해 "58년 전 영일만에서 시작된 도전이 오늘의 포스코그룹을 만들었다"며 창업 세대의 헌신과 성과를 재조명했다. 이어 임직원들의 노력과 함께 협력사, 고객사, 공급사, 주주들의 지속적인 성원에 감사를 전했다.

장 회장은 포스코그룹이 철강에서 출발한 사업이 에너지소재와 에너지, 신사업으로 확장되며 글로벌 기업으로 도약해왔다고 밝혔다. 다만 보호무역주의 확산과 자원 무기화, 글로벌 분쟁 등으로 경영 환경의 불확실성이 그 어느 때보다 커졌다고 진단했다.

이에 따라 창업 정신을 기반으로 한 위기 대응을 주문했다. 장 회장은 "담대한 도전과 과업 완수를 위한 책임, 창의에 대한 신념이 포스코인의 DNA로 이어져야 한다"며 혁신과 실행력을 바탕으로 위기를 돌파하고 올해 경영 목표를 반드시 달성해야 한다고 강조했다.

사업 경쟁력 강화 방향도 제시했다. 철강 부문에서는 본원 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올리고, 에너지소재 부문에서는 우량 자원 확보를 통해 사업 기반을 강화해야 한다고 밝혔다. 아울러 미래 산업 변화를 주도할 수 있는 '넥스트 코어(Next Core)' 사업을 육성해 지속 성장 기반을 구축하겠다고 했다.

조직 결속의 중요성도 강조했다. 장 회장은 "역경 속에서 더욱 강해졌던 포스코의 전통은 임직원 간 신뢰와 결속에서 비롯됐다"며 노사가 함께 위기를 극복하고 미래로 나아가야 한다고 밝혔다.

AD

장 회장은 "제철보국의 사명을 바탕으로 철강과 에너지소재, 에너지 사업을 통해 글로벌 공급망의 핵심 역할을 수행할 것"이라며 "경영 목표 달성과 지속 성장 기반 강화, 노사 화합을 통해 그룹 가치의 도약을 이루자"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>