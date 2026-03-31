국민의힘 거창군수 적합도 구인모 43.4%·이홍기 32.1%

양자대결 구인모 46.1%·이홍기 36.4%

구인모 50.0% 대 최기봉 12.4%로 조사



오는 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 경남 거창군수 여론조사에서 구인모 거창군수가 적합도 조사와 국민의힘 후보군 지지도, 경선 가상대결에서 모두 가장 높은 지지를 얻으며 우세한 흐름을 보이는 것으로 나타났다.

거창인터넷신문이 한국사회여론연구소에 의뢰해 실시한 조사 결과 '차기 거창군수 지지도에서 구인모 현 거창군수 41.3%, 이홍기 전 거창군수 30.7%로 조사됐다. 두 후보 간 격차는 10.6%P다.

이어 최창열 전 거창축협 조합장 9.4%, 최기봉 전 김태호 국회의원 보좌관 8.7%, 김일수 경남도의원 3.8%, 박현섭 전 아시아투데이 경남본부 부장 2.4%, 그 외 인물 0.2%, 없음 2.1%, 잘 모름 14.4% 순이었다.

국민의 힘 후보 적합도에서는 구인모 현 거창군수가 43.4%, 이홍기 전 거창군수 32.1%, 최기봉 전 김태호 국회의원 보좌관, 9.4%, 김일수 현 경남도의원 4.1%, 박현섭 전 아시아투데이 경남본부 부장 3.5%, 그 외 인물 2.0%, 없음 3.3%, 잘모름 2.2%의 조사 결과가 나왔다.

국민의힘 경선 양자 가상대결에서는 구인모 현 거창군수 46.1%, 이홍기 전 거창군수 36.4%로 조사되었으며, 구인모 현 거창군수와 최기봉 전 김태호 국회의원 보좌관과 양자 대결에서는 구군수가 50.0%이며 최 보좌관이 12.4%로 조사됐다.

구인모 현 거창군수 업무평가에서는 매우 잘한다 39.9%, 잘하는 편이다 24.3%로 긍정 평가 64.2%이며, 부정 평가가 28.4%로 집계됐다.

이번 조사에서는 적합도, 후보군 지지도, 가상대결 등 주요 문항에서 구인모 현 거창군수가 모두 가장 높은 수치를 기록해 국민의힘 경선 구도에서 가장 우위를 보이는 흐름이 나타났다.

한편 이번 조사는 거창인터넷신문의 의뢰로 한국사회여론연구소가 2026년 3월 28일부터 29일까지 이틀간 거창군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 509명을 대상으로 실시했다.

무선 ARS 100% 자동응답 방식이며 표본오차는 95% 신뢰수준 ±4.3%P다. 통신사 제공 휴대전화 가상번호 활용해서 표본을 추출하고 성별·연령별·지역별 가중치를 적용했다. 응답률은 9.3%다.

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자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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