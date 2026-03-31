하나은행, 신보·콘진원과 K-콘텐츠 금융지원 협약

하나은행이 신용보증기금, 한국콘텐츠진흥원과 손잡고 K-콘텐츠 산업 육성을 위한 금융지원에 나선다. 독창적인 아이디어와 창의력을 갖추고도 자금 조달에 어려움을 겪는 문화콘텐츠 기업의 금융 부담을 덜어 안정적인 제작 환경을 뒷받침하겠다는 취지다.

31일 하나은행은 신용보증기금, 한국콘텐츠진흥원과 'K-콘텐츠 산업 육성을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 국내 문화콘텐츠 산업의 경쟁력을 높이고 K-콘텐츠의 글로벌 확산을 지원하기 위해 마련됐다.

하나은행은 이번 협약에 따라 총 10억원을 신용보증기금에 출연한다. 세부적으로는 특별출연 7억원, 보증료 지원 3억원이다. 지원 대상 기업은 전액 보증을 적용받아 대출 실행 문턱을 낮출 수 있게 된다. 여기에 연 1.0%의 보증료 지원 혜택도 제공돼 자금 조달 과정에서 발생하는 금융비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 보인다. 금융지원 대상은 한국콘텐츠진흥원이 추천한 '문화산업완성보증' 및 '특화보증' 대상 기업이다. 콘텐츠를 기획·제작하는 문화콘텐츠 기업이 지원을 받을 수 있다.

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하나은행은 이번 협약이 단순한 자금 지원을 넘어 K-콘텐츠 기업의 성장 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 문화콘텐츠 산업의 제작·유통 과정에서 필요한 자금을 보다 원활하게 공급해 콘텐츠 기업의 사업화와 시장 확대를 지원하겠다는 구상이다. 서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "이번 협약은 단순히 자금을 지원하는 것을 넘어 대한민국을 대표하는 K-콘텐츠가 세계 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보할 수 있도록 돕는데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 문화콘텐츠 기업들이 창의적인 아이디어를 마음껏 사업화할 수 있도록 자금 조달에 앞장서는 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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