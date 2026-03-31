경기 파주시는 31일부터 파주 금촌역과 인천국제공항을 오가는 심야 공항버스 엔(N)5700번 노선이 새롭게 운행을 시작한다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 신설되는 엔(N)5700번(운수업체: ㈜경기고속)은 금촌역을 기점으로 금릉역, 가람마을 3단지, 지산중학교, 한빛마을 3·6단지 등 파주시 관내 주요 5개 정류소를 경유한다. 이후 고양시를 거쳐 인천국제공항 제1터미널과 제2터미널까지 총 86.4㎞ 구간을 운행한다.

그동안 파주 시민들은 대중교통이 끊긴 심야나 이른 새벽 시간대에 인천공항을 이동할 때 비싼 택시 요금을 지불하거나 자가용을 이용해야 하는 등 큰 불편을 겪어왔다. 시는 이번 심야 공항버스 개통으로 이러한 시민들의 이동 불편과 경제적 부담이 크게 해소될 것으로 기대하고 있다.

엔(N)5700번 버스는 1일 2회 운행된다. 파주(금촌역) 출발 시간은 ▲밤 9시 30분 ▲새벽 2시이며, 인천국제공항 출발(파주행) 시간은 ▲밤 12시 10분 ▲새벽 3시 50분이다. 요금은 금촌역 기준 1만5000원이며, 정류소별 차등 적용된다.

한편, 이번 파주 노선 신설은 경기도가 인천국제공항공사와 협력해 추진하는 심야 공항버스 확대 사업의 일환으로 이루어졌다. 이로써 경기도 내 심야 공항버스 노선은 기존 9개에서 파주 노선을 포함해 총 10개로 늘어났으며, 적자 보전에 대한 재원은 경기도와 공항공사가 각각 50%씩 부담한다.

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박한수 버스정책과장은 "이번 심야 공항버스 신설로 이른 아침 비행기를 이용하거나 늦은 밤 공항에 도착하는 파주 시민들의 발이 든든해졌다"라며 "앞으로도 시민들의 목소리에 귀 기울여 더욱 편리하고 안전한 대중교통 환경을 조성해 나가는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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