총사업비 428억 창업지원센터 조성

입주공간 84실 본촌산단 거점 구축

시제품 제작·투자유치 지원 운영

광주시가 제조 기반 기술창업 기업을 위한 성장 거점 '이노플러스 스테이지(INNO+ STA·G)'를 본촌산단에 조성하고 4월 1일부터 15일까지 입주기업을 모집한다.

'이노플러스 스테이지(INNO+ STA·G)' 외부 전경. 이곳은 지난 2월 총사업비 428억원을 들여 지상 7층, 연면적 1만4,416㎡ 규모 공공 임대형 지식산업센터로 완공됐다. 기업 입주공간 84개실과 업무지원시설을 갖췄다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

31일 광주시에 따르면 입주 대상은 제조업·지식산업·정보통신산업 등 본촌 산단 입주 가능 업종 기업이다. 창업 7년 이내 기업과 지역 전략산업·신기술 분야 기업은 심사에서 우대한다. 최초 계약기간은 3년이며 심사를 거쳐 1년 단위로 연장해 최대 10년까지 입주할 수 있다.

임대료는 계약 면적 1㎡당 연간 5만7,460원(부가세 포함·3층 이상 기준)으로 주변 시세보다 낮은 수준이다. 독립형 사무공간과 회의실, 교육실, 라운지, IR룸, 커뮤니티허브 등 기업 간 교류 협력 공간도 제공된다.

또 시제품 제작 원스톱 지원과 비즈니스 모델 고도화 컨설팅, 투자유치 지원 등 제조 창업기업의 사업화 프로그램도 운영된다. 입주 희망 기업은 광주테크노파크와 광주시 누리집 공고를 참고해 전자우편으로 신청하면 되며, 4월 7일 현장 설명회와 시설 투어가 진행된다. 최종 선정 결과는 4월 24일 발표된다.

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광주시는 지난해 개관한 빛고을창업스테이션과 올해 하반기 개관 예정인 스타트업복합허브센터를 잇는 '창업기반시설 삼각벨트'를 통해 창업 지원 체계를 강화한다. 이노플러스 스테이지와 양산로를 연결하는 진입도로 개설 공사도 올해 안에 마무리한다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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