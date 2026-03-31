콘진원·신보, 농협·하나은행과 K콘텐츠 기업 금융지원 협약…690억 보증 공급

다음 달 6대 은행 협력망 완성

보증비율 100%·보증료 0.5%p 인하 우대

한국콘텐츠진흥원과 신용보증기금은 농협은행, 하나은행과 손잡고 K콘텐츠 기업에 총 690억원 규모의 보증을 공급한다고 31일 밝혔다.

콘텐츠 기업의 제작·사업화 자금을 적기에 지원하기 위한 특화보증 확대가 목적이다. 전날 체결한 업무협약에 따라 농협은행은 20억원을, 하나은행은 특별출연금 7억원과 보증료 지원금 3억원 등 10억원을 각각 출연한다.

신보는 출연액의 스무 배에 해당하는 협약보증을 콘텐츠 기업에 공급할 계획으로, 농협은행을 통해 400억원, 하나은행을 통해 290억원을 지원한다.

지원 대상은 콘진원이 추천하는 콘텐츠 기획·제작·사업화 및 지식재산(IP) 활용 기업이다. 선정 기업에는 최초 3년간 보증 비율 100% 적용, 보증료율 0.5%p 인하 혜택이 주어진다. 농협은행과 하나은행도 거래실적에 따라 협약보증 대출 기업에 우대금리를 추가 적용한다.

이번 협약으로 콘텐츠 금융 지원망은 한층 촘촘해진다. 콘진원은 다음 달 초 농협은행이 특화보증 이차보전 사업에도 참여하면 기업·신한·국민·우리·농협·하나 등 국내 주요 6대 은행을 아우르는 지원 체계가 완성될 것으로 내다봤다. 유현석 원장직무대행은 "금융권과의 적극적인 협력을 통해 콘텐츠 기업이 자금 걱정 없이 창의적인 제작에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

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콘진원은 2016년부터 콘텐츠가치평가센터를 운영하며 콘텐츠 기업의 투자·융자 지원을 이어오고 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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