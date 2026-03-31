브라질 의료진 80여명 참석

산타카타리나 주정부 입찰 수주

셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 199,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 201,500 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 연 5%대 금리로 저가매수 자금은 물론 신용미수대환까지 셀트리온, 차량 10부제 등 시행…에너지 절약 방침 동참 셀트리온, 옴리클로·아이덴젤트 日 품목허가 승인 전 종목 시세 보기 은 중남미 최대 제약 시장인 브라질에서 자가면역질환 치료제 '옴리클로(성분명 오말리주맙)'의 론칭 행사를 개최했다고 31일 밝혔다.

셀트리온 자가면역질환 치료제 ‘옴리클로’. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에는 브라질 내 알레르기·호흡기·피부과 전문 의료진과 보험사 관계자 등 80여명이 참석했다. ▲옴리클로의 임상 데이터 ▲글로벌 처방 경험 ▲실제 진료 환경에서의 활용 가치 등이 소개됐다. 참석자들은 옴리클로 처방 경험 사례에 관심을 보였으며, 향후 처방 확대에 대한 기대감을 드러냈다.

행사에는 상파울루대학교(USP) 의과대학 병원 소속 알레르기·면역학 전문의 Dr. Pedro Giavina Bianchi, Dra. Rosana Agondi를 비롯해, 옴리클로 글로벌 임상 3상에 참여한 폴란드 제슈프대학교 피부과 Prof. Adam Reich 등 글로벌 KOL(Key Opinion Leader)이 연자로 참여해 발표를 진행했다. 이들은 ▲옴리클로 글로벌 임상 3상 결과 ▲천식 및 만성 자발성 두드러기 질환에서의 오말리주맙 치료 역할 ▲바이오시밀러의 과학적 원리 및 임상적 의미 등 주요 데이터를 중심으로 최신 의료 정보를 공유했다.

셀트리온은 이번 론칭 행사를 통해 브라질 내 영향력 있는 의료진과의 네트워크를 강화하고 제품 신뢰도를 제고하는 한편, 현지 핵심 인사들을 지지 기반으로 확보한 만큼 향후 옴리클로 처방 확대가 더욱 가팔라질 것으로 기대한다.

셀트리온 브라질 법인은 지난해 11월 옴리클로를 출시한 이후 현지 마케팅 활동을 지속해 온 가운데, 최근 산타카타리나(Santa Catarina) 주정부 입찰에서 수주에 성공하는 등 공급 채널을 조기 확보하는 성과를 이뤄냈다. 특히, 브라질에서는 옴리클로가 퍼스트무버로 출시돼 초기 시장 선점 효과가 더욱 극대화됨에 따라 추가적인 입찰 성과가 지속될 전망이다.

중남미 제약 시장의 절반을 차지하는 브라질은 2억1000만명이 넘는 인구수를 보유한 핵심 시장으로 시장성과 상징성을 모두 갖춘 주요 국가로 꼽힌다. 셀트리온은 브라질에서 주요 제품들의 판매 성과를 지속하고 있는데, 현지 사립 시장에서 '트룩시마'(성분명 리툭시맙)가 약 40%, '램시마(성분명 인플릭시맙)'는 약 60%의 점유율을 기록하며 시장을 주도해 나가고 있다.

셀트리온은 기존 제품들의 판매 성과를 바탕으로 옴리클로를 비롯한 후속 제품들의 브라질 내 점유율 확대를 이끌고, 더 나아가 중남미 전역으로 제품 포트폴리오를 확대해 대륙 내 시장 영향력을 더욱 공고히 구축한다는 방침이다.

파머징(Pharmerging) 시장의 대표 격인 중남미는 연평균 약 7% 수준으로 제약 산업이 성장하고 있고, 높은 인구수와 더불어 의료 산업도 점차 고도화돼 성장 잠재성이 높은 시장으로 평가된다.

셀트리온은 중남미 지역에서 바이오시밀러 대표 기업으로 영향력을 꾸준히 강화하고 있으며, 이를 통해 코스타리카(허쥬마 95%, 트룩시마 95%), 에콰도르(허쥬마 85%, 트룩시마 84%), 도미니카공화국(램시마 94%, 허쥬마 83%, 트룩시마 83%), 과테말라(트룩시마 70%), 파라과이(램시마 50%) 등에서 매년 입찰 수주 성과를 지속해 나가고 있다. 셀트리온 중남미 법인은 기존 제품을 판매하며 구축한 인적 네트워크를 적극 활용해 고수익 신규 제품으로 성과를 이어갈 계획이다.

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셀트리온 중남미 지역 강경두 담당장은 "금번 론칭 행사에 참석한 브라질 핵심 의료 관계자들이 옴리클로에 대한 높은 관심과 호응을 나타낸 가운데, 이들과 교류하며 쌓은 네트워크가 향후 처방 확대를 이끌 기반이 될 것으로 기대한다"며 "출시 초반부터 주정부 입찰 수주에 성공하며 퍼스트무버로서의 강점이 효과적으로 발휘되고 있는 만큼, 브라질에서의 입찰 성과를 더욱 높이는 한편 중남미 전역으로 옴리클로 출시를 확대해 나가면서 시장 영향력을 더욱 공고히 구축할 것"이라고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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