올해 조세지출 80.5조 확정…국세 감면율 4년 만에 ‘법정한도’ 안착할 듯

대기업 감면 비중 16.5%로 유일하게 상승

고소득자 혜택도 1조원 이상 불어나

정부가 비과세나 공제 등으로 세금을 깎아주는 조세지출 규모가 올해 80조 원을 넘어설 전망이다. 지난해보다 감면액이 4조 원 이상 늘어나는 가운데, 대기업의 감면 비중이 유일하게 상승하고 고소득자의 감면 규모도 1조 원 넘게 불어날 것으로 예상된다. 그간 지키지 못해 비판받았던 국세감면율 법정한도는 4년 만에 준수할 수 있을 것으로 보인다.

정부는 31일 국무회의를 열고 이 같은 내용의 '2026년도 조세지출 기본계획'을 의결했다. 지출예산서에 따르면 2026년 국세감면액 전망치는 80조5277억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 전망치인 76조4719억 원보다 4조558억 원(5.3%) 증가한 수치다. 국세감면율 역시 지난해(16.0%)보다 0.1%포인트 상승한 16.1%를 기록할 것으로 보인다.

다만, 재정 건전성의 척도인 국세감면율 법정한도는 지킬 수 있을 것으로 보인다. 올해 법정한도는 16.5%로, 정부의 국세감면율 전망치(16.1%)보다 0.4%포인트 높다. 예측치대로라면 2023년부터 3년 연속 이어졌던 '법정한도 위반' 꼬리표를 4년 만에 떼게 된다. 법정한도는 직전 3개년도 국세 감면율 평균에 0.5%포인트를 더한 값이다.

국세 감면 내역을 구체적으로 들여다보면 지난해와 비교했을 때 고소득자의 증가세가 뚜렷하다. 고소득자(연봉 7800만 원 초과)에 대한 감면액은 지난해 17조 3억 원에서 올해 18조 369억 원으로 1조 366억 원(6.1%) 증가한다. 이는 주로 사회보험 관련 공제(3000억원 증가), 신용카드 등 소득공제(1000억원 증가)와 연금계좌 세액공제(1000억원 증가) 등과 연관이 있다.

기업별로 보면 감면액은 중소·중견기업, 대기업 모두 증가 추세가 유지됐다. 전체 감면액에서 차지하는 비중은 대기업만이 유일하게 증가(15.7→16.5%)할 전망이다. 나머지 중소기업, 중견기업, 기타기업은 비중을 유지하거나 줄어들 것으로 예상된다. 대기업 비중이 증가한 이유는 주로 투자 연구개발(R&D) 관련 감면이 경기 회복과 첨단전략산업 지원 등에 따라 늘어난 탓으로 보인다.

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정부는 올해 조세지출 운영 방향으로 '모든 조세지출의 원점 재검토'를 표명했다. 효과가 낮거나 불요불급한 항목은 과감히 폐지하거나 일반 예산 사업으로 전환하겠다는 방침이다. 대신 경제 활력을 높이는 데 기여도가 큰 분야에는 지원을 집중한다. 국내 복귀 기업을 지원하는 '국내생산촉진세제'와 국민 자산 형성을 돕는 '생산적 금융 ISA' 등이 대표적이다. 또한 '일몰 재도래시 제도 폐지' 원칙을 도입하는 등 일몰제도 운영 개선과 국세감면액 총량관리 강화 등을 통해 합리적 운용을 추진한다는 계획이다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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