파주시, '비상경제대응 전담조직' 가동…'승용차 5부제' 앞장

자원안보 위기 대응 위해

비상경제대응 전담조직 주축 동참 운동 전개

경기 주시는 중동 사태 장기화로 인한 국가적 자원안보 위기에 선제적으로 대응하고 시민 부담을 최소화하기 위해 지난 30일 파주시청 주차장 출입 차량을 대상으로 '공공기관 승용차 5부제' 동참 운동을 실시했다.

정부는 최근 중동 정세 불안에 따른 원유 수급의 불확실성과 가격 변동성이 커짐에 따라 자원안보위기 경보 '주의' 단계를 발령했으며, 전국 공공기관을 대상으로 승용차 5부제를 의무적으로 시행하고 있다.

이에 발맞춰 파주시는 신속하고 체계적인 위기 대응을 위해 '비상경제대응 전담조직(TF)'을 설치해 운영 중이다. 비상경제대응 전담조직(TF)은 관내 주유소 및 액화석유가스(LPG) 충전소의 가격을 점검하고 불공정 행위를 단속해 건전한 유통 질서를 확립하는 한편, 이번 공공기관 승용차 5부제 시행을 총괄하는 주체로서 에너지 절약 실천을 이끌고 있다.

비상경제대응 전담조직(TF)은 시청 주차장에서 출근하는 직원과 청사 방문객들을 대상으로 승용차 5부제 의무 시행 안내문을 배부하고 적극적인 동참을 독려했다.

승용차 5부제는 자동차 번호판의 끝자리를 기준으로 요일별 운행을 제한하는 조치다. 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9), 금요일(5·0)에 해당 번호 차량은 공공기관 출입이 제한된다. 단, 주말 및 공휴일 제외, 전기·수소차, 장애인, 임산부 및 동승 유아 차량 등은 제외된다.

파주시 비상경제대응 전담조직(TF) 단장인 최병갑 파주시 부시장은 "중동 상황의 불확실성이 장기화될 경우 에너지 수급 위기와 함께 시민 물가 부담이 가중될 우려가 있다"며 "파주시는 비상경제대응 전담조직(TF)을 중심으로 공공부문이 솔선수범해 에너지 절약에 앞장서고, 시민들의 경제적 부담을 최소화하는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다.

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한편, 파주시는 현 상황이 장기화될 경우 관련 대책반을 확대 운영해 시민 생활의 피해를 최소화하고, 자발적인 승용차 5부제 참여 및 대중교통 이용을 독려하는 등 다양한 에너지 절약 홍보 활동을 지속해 나갈 계획이다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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